Potenziamento della videosorveglianza che conta già 89 dispositivi e che verrà estesa a zone sensibili come piazza Immacolata, la stazione e Borgo Solestà

ASCOLI PICENO – L’Arengo cerca di trovare delle soluzioni concrete dopo alcuni episodi spiacevoli accaduti nei giorni scorsi nella città delle Cento Torri.

Nella mattinata del 19 maggio, alla sala De Carolis e Ferri del palazzo comunale ad Ascoli, si è svolta la conferenza stampa di illustrazione delle iniziative che l’Amministrazione comunale ha intenzione di adottare sul tema della sicurezza urbana. Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Nico Stallone, il Direttore generale Vincenzo Pecoraro, il Capo di gabinetto, Sandro Valeri, la Comandante della Polizia locale, Patrizia Celani, e il vice Comandante, Federico Durante.

Sono stati annunciati nuovi agenti, telecamere, una stazione mobile dei Carabinieri e una Control Room.

Tra le novità più immediate spicca l’attivazione del numero WhatsApp della Polizia Locale (3312038195), che permetterà ai cittadini di segnalare anomalie in forma anonima. Il numero WhatsApp non sostituirà in alcun modo i numeri di emergenza, ma consentirà di segnalare presenze discutibili per rafforzare i controlli. Per la Polizia Locale ecco l’arrivo di tre nuovi agenti, l’impiego del cane antidroga Ila e il potenziamento della videosorveglianza che conta già 89 dispositivi e che verrà estesa a zone sensibili come piazza Immacolata, la stazione e Borgo Solestà.

Il cuore tecnologico del progetto sarà la futura Control Room urbana. Per quest’ultima servirà qualche mese per via di forniture e formazione, sottolineando che ogni attività si svolgerà in stretto raccordo con le forze dell’ordine.

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