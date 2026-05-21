MONSAMPOLO DEL TRONTO – Sabato 23 maggio, alle ore 09:00, l’Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto celebrerà il 34° anniversario della Strage di Capaci con una cerimonia solenne in Piazza Falcone e Borsellino, nella frazione di Stella.
Il Sindaco, insieme alle autorità civili, militari e alle associazioni del territorio, deporrà una corona di alloro in memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta.
“Un momento a cui teniamo molto” – ha dichiarato il Sindaco Massimo Narcisi – “un dovere della memoria che si fa impegno quotidiano per la legalità nei nostri territori”.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
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