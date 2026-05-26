COLLI DEL TRONTO – Buona affermazione di Luca Morganti alle elezioni comunali di Colli del Tronto. Il candidato sostenuto dalla lista Liberamente Colli ha ottenuto 1.320 voti, pari al 71,39% delle preferenze, conquistando anche una solida maggioranza in consiglio comunale con 8 seggi.
Alle sue spalle si piazza Stefano Bastiani, candidato della lista Democraticamente Insieme, che ha raccolto 436 voti corrispondenti al 23,58%, ottenendo 3 seggi in consiglio. Più distaccata Paula Beatriz Amadio, sostenuta dalla lista Colli Partecipa, ferma a 93 voti e al 5,03%, senza alcun seggio assegnato.
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