FORCE – Sono stati trasferiti 104.305,99 euro in favore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
della Regione Marche per l’intervento al Villino Verrucci, nel comune di Force, in
provincia di Ascoli Piceno.
Il provvedimento riguarda il saldo del contributo complessivamente finanziato, a
seguito dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e della
verifica della documentazione amministrativa da parte dell’USR Marche. L’intervento,
ricompreso nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 109/2020, ex Ordinanza n.
56/2018, presenta un importo programmato pari a 391.000 euro e un contributo
definitivo determinato in 369.575,38 euro, con economie pari a 21.424,62 euro.
In precedenza erano già stati trasferiti 265.269,39 euro. Con il nuovo decreto viene
dunque disposto il pagamento del saldo pari a 104.305,99 euro, completando il
trasferimento delle risorse previste per l’intervento.
“Force è uno dei Comuni dell’Appennino marchigiano che più esprime il valore
identitario dei nostri borghi. Intervenire su edifici e luoghi significativi significa non
soltanto ricostruire strutture, ma contribuire alla tutela della memoria, alla qualità
urbana e alla prospettiva di rilancio dei territori colpiti dal sisma. Ringrazio il
presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’USR e il sindaco Amedeo Lupi . Stiamo
trasformando la ricostruzione in un processo ordinato, trasparente e capace di
generare fiducia”.
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