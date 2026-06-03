FORCE – Sono stati trasferiti 104.305,99 euro in favore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione

della Regione Marche per l’intervento al Villino Verrucci, nel comune di Force, in

provincia di Ascoli Piceno.

Il provvedimento riguarda il saldo del contributo complessivamente finanziato, a

seguito dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e della

verifica della documentazione amministrativa da parte dell’USR Marche. L’intervento,

ricompreso nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 109/2020, ex Ordinanza n.

56/2018, presenta un importo programmato pari a 391.000 euro e un contributo

definitivo determinato in 369.575,38 euro, con economie pari a 21.424,62 euro.

In precedenza erano già stati trasferiti 265.269,39 euro. Con il nuovo decreto viene

dunque disposto il pagamento del saldo pari a 104.305,99 euro, completando il

trasferimento delle risorse previste per l’intervento.

“Force è uno dei Comuni dell’Appennino marchigiano che più esprime il valore

identitario dei nostri borghi. Intervenire su edifici e luoghi significativi significa non

soltanto ricostruire strutture, ma contribuire alla tutela della memoria, alla qualità

urbana e alla prospettiva di rilancio dei territori colpiti dal sisma. Ringrazio il

presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’USR e il sindaco Amedeo Lupi . Stiamo

trasformando la ricostruzione in un processo ordinato, trasparente e capace di

generare fiducia”.

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