ASCOLI PICENO – Il capoluogo del Piceno si prepara a ritrovare l’Hotel Gioli, storico edificio cittadino

destinato a mantenere la propria funzione turistico-ricettiva attraverso un progetto di

rigenerazione urbana che ne conserverà la riconoscibilità visiva e formale,

accompagnandolo verso una nuova stagione di accoglienza e servizi.

Un intervento che ne preserverà il volto familiare, verso un modello di accoglienza

contemporanea, eleganza e comfort. Non una semplice ristrutturazione, ma una

rinascita in profonda sintonia con l’anima della città.

“L’Hotel Gioli rappresenta un luogo della memoria per i cittadini, un filo indissolubile

legato all’identità di Ascoli Piceno” racconta con emozione il sindaco, Marco

Fioravanti. “Questo progetto restituisce pregio a un edificio simbolico, mantenendone

intatta la vocazione ospitale e guidandolo verso una nuova stagione di attrattività per

tutta la nostra comunità”.

L’anima del nuovo Hotel Gioli sarà profondamente verde, in un dialogo intimo e

sussurrato con il paesaggio urbano che lo circonda. La natura diventa alleata

dell’architettura grazie all’uso di materiali vivi e accoglienti, come gli intonaci a base

di sughero della bioedilizia. Un tetto giardino, unito a filtri verdi e raffinate scelte

botaniche, regalerà agli ospiti un’oasi di pace, mentre l’eleganza senza tempo del

travertino locale continuerà a omaggiare le tonalità calde del territorio piceno.

“È un recupero che vuole rispettare e valorizzare la nostra città,” spiega Roberta

Faraotti, coordinatrice strategica del progetto. “Abbiamo voluto ridefinire un simbolo

di Ascoli per renderlo più efficiente, accogliente e in armonia con il contesto locale, con

un progetto capace di coniugare comfort, design contemporaneo e racconto del

territorio”.

Curata dallo studio Arkteam, la metamorfosi dell’Hotel vedrà il numero di camere

passare da 56 a 44, aumentando però i posti letto complessivi da 77 a 88, in una

configurazione pensata per offrire spazi più evoluti, nuovi servizi e una proposta

ricettiva allineata alle esigenze dell’ospitalità contemporanea.

Grande attenzione anche all’aspetto inclusivo, con quattro camere completamente

prive di barriere architettoniche, mentre per chi cerca il puro abbandono, la nuova

struttura regalerà un’area wellness pensata per il relax del corpo e della mente, una

piscina, un solarium e spazi d’incontro dall’atmosfera intima, pensati per deliziose

esperienze di gusto che parlano del nostro territorio.

La nuova struttura sarà realizzata con soluzioni progettuali pensate per rispondere

agli standard normativi attuali e accompagnare il futuro dell’hotel con una visione

solida e aggiornata: “La sicurezza sismica – conclude Roberta Faraotti – è uno dei

cardini dell’intervento: il nuovo Hotel Gioli nasce da una progettazione strutturale

attuale, pensata per offrire affidabilità, continuità e una prospettiva di lungo periodo”.

Un omaggio al passato, una promessa per il futuro: l’Hotel Gioli si prepara a tornare il

simbolo dell’ospitalità della città

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