ASCOLI PICENO – Martedì 9 giugno, alle ore 10, sarà inaugurato il nuovo Centro Operativo Comunale (Coc) di Protezione Civile del Comune di Ascoli.

La struttura trova posto presso il Comando della Polizia Locale – ex Gil, in viale Marcello Federici, e la sua realizzazione è stata resa possibile grazie a un contributo regionale di 60.000 euro.

A fine 2024 la Regione Marche aveva emanato un bando per il quale il Comune di Ascoli ha presentato un progetto che ha ottenuto il massimo del finanziamento, pari appunto a 60mila euro (spalmati in tre anni, dal 2025 al 2027).

A questa somma si sono aggiunti 12.581,46 euro di cofinanziamento comunale. Il Centro Operativo Comunale è una struttura, attivata su disposizione del Sindaco, nella quale i vari Settori dell’Amministrazione Comunale si coordinano per gestire eventuali situazioni di allerta o emergenze conclamate.

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