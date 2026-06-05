CASTIGNANO – Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Castignano, ubicato in Contrada Galvoni, destinato ad accogliere scuola dell’infanzia ed
elementare grazie ad un contributo di 2,6 milioni. Dopo le fasi progettuali e l’avvio
dell’intervento, il cantiere è oggi in piena attività.
A confermare l’avanzamento è il decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione che
dispone la liquidazione di circa 780 mila euro, a fronte dello stato di avanzamento
dei lavori.
«Prosegue senza interruzioni il percorso che porterà alla realizzazione di una nuova
struttura scolastica moderna e funzionale, destinata a rafforzare l’offerta educativa
e a rappresentare un punto di riferimento per il territorio – conferma il commissario
alla ricostruzione, Guido Castelli -. La nascita di una nuova scuola rappresenta
sempre un passo importante, di crescita, di prospettiva e futuro, che salutiamo con
attenzione e fiducia. Ringrazio ovviamente il contributo portato da tutti gli attori
coinvolti, dal Comune all’Usr fino alla Regione guidata dal presidente Acquaroli».
“È una struttura strategica fondamentale per Castignano e per le aree interne. Sarà
un’istituzione scolastica all’avanguardia sotto ogni aspetto, sia sismico che innovativo,
grazie all’adozione di nuove tecniche didattiche. Diventa così un punto di riferimento
per le giovani coppie che scelgono di vivere a Castignano o nell’entroterra. Grande
attenzione è rivolta proprio ai giovani, per incoraggiarli a vivere in un ambiente più
bello e accogliente, dove poter studiare e lavorare con le nuove tecnologie che oggi
vengono utilizzate. L’amministrazione desidera ringraziare l’Usr e il Commissario per
l’attenzione che dedicano alle aree interne e alle giovani generazioni” dichiara il
sindaco Fabio Polini.
L’opera, che rientra nel programma di ricostruzione post-sisma, prevede la
realizzazione di un nuovo edificio scolastico in continuità con l’attuale scuola media,
destinato ad ospitare circa 80 bambini nella materna e circa 93 nella primaria.
Il progetto sviluppa un complesso articolato su più livelli, organizzato per garantire
una chiara distinzione tra i diversi ordini scolastici e al tempo stesso una piena
funzionalità degli spazi. Gli ambienti destinati ai più piccoli saranno progettati per
favorire la relazione con l’esterno e le attività all’aperto, mentre la scuola primaria
disporrà di aule e spazi dedicati alla didattica e alle attività integrative.
Dal punto di vista architettonico, l’impianto della nuova struttura punta su soluzioni
che coniugano sicurezza e qualità degli spazi, con particolare attenzione alla
distribuzione interna e ai percorsi, separati per garantire autonomia e sicurezza agli
studenti.
Il complesso sarà realizzato secondo criteri avanzati sotto il profilo sismico ed
energetico, con soluzioni progettuali orientate al contenimento dei consumi e al
comfort interno, anche grazie alla gestione della luce naturale e all’utilizzo di sistemi
impiantistici dedicati.
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