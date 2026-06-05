Il complesso sarà realizzato secondo criteri avanzati sotto il profilo sismico ed energetico, con soluzioni progettuali orientate al contenimento dei consumi e al comfort interno

CASTIGNANO – Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Castignano, ubicato in Contrada Galvoni, destinato ad accogliere scuola dell’infanzia ed

elementare grazie ad un contributo di 2,6 milioni. Dopo le fasi progettuali e l’avvio

dell’intervento, il cantiere è oggi in piena attività.

A confermare l’avanzamento è il decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione che

dispone la liquidazione di circa 780 mila euro, a fronte dello stato di avanzamento

dei lavori.

«Prosegue senza interruzioni il percorso che porterà alla realizzazione di una nuova

struttura scolastica moderna e funzionale, destinata a rafforzare l’offerta educativa

e a rappresentare un punto di riferimento per il territorio – conferma il commissario

alla ricostruzione, Guido Castelli -. La nascita di una nuova scuola rappresenta

sempre un passo importante, di crescita, di prospettiva e futuro, che salutiamo con

attenzione e fiducia. Ringrazio ovviamente il contributo portato da tutti gli attori

coinvolti, dal Comune all’Usr fino alla Regione guidata dal presidente Acquaroli».

“È una struttura strategica fondamentale per Castignano e per le aree interne. Sarà

un’istituzione scolastica all’avanguardia sotto ogni aspetto, sia sismico che innovativo,

grazie all’adozione di nuove tecniche didattiche. Diventa così un punto di riferimento

per le giovani coppie che scelgono di vivere a Castignano o nell’entroterra. Grande

attenzione è rivolta proprio ai giovani, per incoraggiarli a vivere in un ambiente più

bello e accogliente, dove poter studiare e lavorare con le nuove tecnologie che oggi

vengono utilizzate. L’amministrazione desidera ringraziare l’Usr e il Commissario per

l’attenzione che dedicano alle aree interne e alle giovani generazioni” dichiara il

sindaco Fabio Polini.

L’opera, che rientra nel programma di ricostruzione post-sisma, prevede la

realizzazione di un nuovo edificio scolastico in continuità con l’attuale scuola media,

destinato ad ospitare circa 80 bambini nella materna e circa 93 nella primaria.

Il progetto sviluppa un complesso articolato su più livelli, organizzato per garantire

una chiara distinzione tra i diversi ordini scolastici e al tempo stesso una piena

funzionalità degli spazi. Gli ambienti destinati ai più piccoli saranno progettati per

favorire la relazione con l’esterno e le attività all’aperto, mentre la scuola primaria

disporrà di aule e spazi dedicati alla didattica e alle attività integrative.

Dal punto di vista architettonico, l’impianto della nuova struttura punta su soluzioni

che coniugano sicurezza e qualità degli spazi, con particolare attenzione alla

distribuzione interna e ai percorsi, separati per garantire autonomia e sicurezza agli

studenti.

Il complesso sarà realizzato secondo criteri avanzati sotto il profilo sismico ed

energetico, con soluzioni progettuali orientate al contenimento dei consumi e al

comfort interno, anche grazie alla gestione della luce naturale e all’utilizzo di sistemi

impiantistici dedicati.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.