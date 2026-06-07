Tra i protagonisti dell’edizione 2026: Simona Molinari, Shai Maestro, Trilok Gurtu, Javier Girotto, Dean Bowman, Seamus Blake, Nick The Nightfly, Joyce Elaine Yuille, Champian Fulton, Sélène Saint-Aimé e molti altri artisti della scena jazz nazionale e internazionale

ASCOLI PICENO – Dal 13 giugno al 1° agosto torna Jazzap, il Festival diffuso del Piceno che intreccia musica, paesaggio e comunità, in un percorso itinerante attraverso la provincia di Ascoli Piceno.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026: Simona Molinari, Shai Maestro, Trilok Gurtu, Javier Girotto, Dean Bowman, Seamus Blake, Nick The Nightfly, Joyce Elaine Yuille, Champian Fulton, Sélène Saint-Aimé e molti altri artisti della scena jazz nazionale e internazionale.

Alla sua quinta edizione, Jazzap conferma la propria vocazione a portare la musica nei luoghi più suggestivi del Piceno. Borghi, piazze, rifugi montani e affacci sul mare diventano palcoscenici naturali per dodici concerti che uniscono qualità artistica, valorizzazione del paesaggio e partecipazione delle comunità locali.

La direzione artistica è affidata anche quest’anno a Emiliano D’Auria, forte della sua esperienza al timone del Cotton Jazz Club di Ascoli.

L’inaugurazione è in programma sabato 13 giugno ad Ascoli Piceno, dove il Festival è nato. Alle 21.30, al Colle dell’Annunziata, Simona Molinari presenterà il suo Kairos Tour, un viaggio musicale tra pop, jazz e cantautorato. In scaletta i grandi successi della cantante, da Egocentrica a La Felicità, omaggi a Ella Fitzgerald e Lucio Dalla e i brani dell’ultimo album Hasta Siempre Mercedes, dedicato a Mercedes Sosa.

Domenica 14 giugno, ore 21.30 in piazza San Giacomo a Monteprandone, Nick the Nightfly porta sul palco uno spettacolo musicale con le canzoni degli artisti italiani che hanno ispirato la sua carriera, con cui ha collaborato o intervistato nel suo programma “Monte Carlo Nights”. Un mix di classici e nuove interpretazioni, con un tocco di jazz e soul, tipico dello stile di Nick.

Sabato 20 giugno, alle 20.30 a Quinzano di Force, il sassofonista Max Ionata guida il proprio quartetto in un concerto che unisce groove, virtuosismo, interplay e sonorità Hammond, muovendosi tra tradizione e jazz contemporaneo. Domenica 21 giugno, alle 21.30 in Piazza Roma a Spinetoli, la cantante statunitense Joyce Elaine Yuille rende omaggio a Cole Porter con una rilettura elegante e personale dei celebri standard del compositore americano, tra raffinatezza interpretativa ed energia contemporanea.

Venerdì 26 giugno, alle 21.30 in Piazza Roma a Monsampolo del Tronto, Dean Bowman, tra le voci più autorevoli della scena afroamericana contemporanea, presenta un progetto che intreccia jazz, gospel, spiritual e tradizione black americana.

Sabato 4 luglio, alle 21.30 in Piazza Roma a Castignano, la cantante, contrabbassista e compositrice Sélène Saint-Aimé porta in scena un viaggio musicale tra Louisiana, Caraibi e Oceano Indiano, esplorando il tema della creolità attraverso sonorità che fondono jazz e tradizioni afro-caraibiche. Domenica 5 luglio, alle 19.30 al Creuza de Mà di San Benedetto del Tronto, Javier Girotto incontra l’Alma Saxophone Quartet in un concerto che attraversa jazz, tango e musica contemporanea, alternando momenti lirici, improvvisazione ed energia virtuosistica.

Venerdì 12 luglio, alle 21.30 in Piazza della Repubblica a Montefiore dell’Aso, torna al Festival il pianista polacco Krzysztof Kobyliński insieme al contrabbassista Dima Gorelik e al celebre percussionista Trilok Gurtu. Un trio capace di costruire un dialogo musicale ricco di colori, contrasti e grande interplay.

Sabato 25 luglio, alle 21.30 in Piazza San Lorenzo a Paggese (fraz. di Acquasanta Terme), il pianista Shai Maestro presenta in quartetto The Guesthouse, progetto che amplia il suo linguaggio musicale intrecciando improvvisazione, scrittura ed elementi elettronici. Domenica 26 luglio, alle 21.30 in Piazzetta Belvedere a Castorano, il sassofonista e compositore Seamus Blake guida il proprio quartetto internazionale. Musicista tra i più apprezzati della scena contemporanea, Blake coniuga profondità melodica, ricerca e forte radicamento nella tradizione jazzistica.

Venerdì 31 luglio, alle 21.30 in Piazza XX Settembre a Ripatransone, la pianista e cantante Champian Fulton si esibisce con il proprio trio e con la partecipazione del sassofonista Robert Bonisolo. Considerata una delle interpreti più interessanti della sua generazione, propone un repertorio all’insegna dell’eleganza e dello swing.

La quinta edizione di JazzAP si conclude sabato 1° agosto alle 20.30 al Belvedere di Balzo, a Montegallo. Sul palco il direttore artistico Emiliano D’Auria, che guida un quintetto con ospite speciale il trombettista Luca Aquino. Il concerto riunisce le musiche degli ultimi lavori discografici del pianista, The Baggage Room e Meanwhile, due capitoli di un percorso artistico dedicato al viaggio, all’identità e alla ricerca di nuovi orizzonti.

Grazie al sostegno del Comune e della Provincia di Ascoli Piceno e alla collaborazione attiva dei Comuni di Ascoli Piceno, Monteprandone, Force, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Castignano, San Benedetto del Tronto, Montefiore Dell’Aso, Acquasanta Terme, Castorano, Ripatransone e Montegallo, il Festival costruisce un itinerario culturale che attraversa il territorio marchigiano valorizzandone identità, paesaggi e patrimonio culturale.

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