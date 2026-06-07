Ascoli – Union Brescia stadio “Del Duca” finale di ritorno dei playoff del campionato di Serie C.

Dopo l’ 1-1 al Rigamonti, reti di Rizzo Pinna e Crespi, le due squadre si affrontano per la sfida che deciderà la promozione in B. In caso di parità nei 90 minuti regolamentari si procederà con due tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Stadio sold out, anche nel Settore Ospiti dove non ci sono i tifosi bresciani sono presenti circa 500 ragazzi delle scuole calcio del territorio.

In tribuna i due presidenti Pasini e Passeri e l’allenatore di Sinner, Vagnozzi. In tribuna anche gli ex bianconeri Giancarlo Pasinato e Daniele Cacia e Michel Troiano. In tribuna Mazzone presenti anche gli ex Feczesin , Leo Perez e Mirko Antenucci

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. A disposizione: Barosi, Pagliai, Rizzo, Zagari, Rama, Menna, Bando, Ndoj, Milanese, Galuppini, Palazzino, Del Sole, Oviszach, Chakir, Corazza. Allenatore: Tomei

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Marras, Lamesta; Crespi. A disposizione: Liverani, Damioli, Pasini, Sorensen, Boci, Cantamessa, Moretti, Guglielmotti, Valente, Cazzadori, Vido, Cisco, Fogliata, Spagnoli, Maistrello. Allenatore. Corini

ARBITRO Mattia Drigo di Portogruaro. assistenti Matteo Gentile della sezione di Isernia e Luca Chiavaroli di quella di Pescara. Quarto Ufficiale Dario Madonia di Palermo, al VAR Ivano Pezzuto di Lecce, AVAR Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1.

RETI: 10’ Rizzo Pinna (A), 52’ Silipo (A)

RETI: 10’ Rizzo Pinna (A), 52’ Silipo (A), 85’ Milanese (A)

NOTE: ammoniti Nicoletti (A), De Maria (B), Balestrero (B), Gori (A), Silipo (A), Milanese (A). Rec. 1’ pt.

CRONACA MATCH

PRIMO TEMPO

0′ CALCIO DI INIZIO batte il Brescia parte forte con il tiro in area di Crespi che spalle alla porta stoppa si gira e tira. Brescia in pressing ultra offensivo

6′ partita molto dura, Brescia in marcatura a uomo a tutto campo, Alagna conquista una punizione al limite dell’area sul centro sinistra. Batte Silipo col mancino, palla a giro bassa sul primo palo respinge Gori

8′ OCCASIONE ASCOLI, Silipo serve Guiebre in area, il suo piattone al volo termina in curva sud

10′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI CON RIZZO PINNA, serve Gori riprende la palla protetta dal centravanti, arriva al limite dell’area e infila di precisione sull’angolino alla destra del portiere

18′ Il Brescia si fa vedere in avanti, l’Ascoli amministra col palleggio

20′ AMMONITO Nicoletti per una trattenuta a centrocampo

21′ Silipo conquista una punizione sulla fascia destra, proteste degli ospiti, l’arbitro calma gli animi

23′ Crespi sulla trequarti conquista una punizione, batte De Maria cross sul secondo palo l’azione prosegue, Corradini esce palla al piede dall’area fermato da Mallamo che viene ammonito

28′ serie di falli del Brescia a centrocampo dove l’Ascoli cerca di palleggiare

30′ OCCASIONE BRESCIA dopo una ribattuta in area arriva la palla sui piedi di Zennaro che dal limite prova un rasoterra, para Vitale

34′ architettata manovra offensiva del Picchio, alla fine viene ammonito Balestrero per fallo su Rizzo Pinna al limite dell’area sui venti metri. Batte Rizzo Pinna, palla che termina a lato

36′ Rovesciata di Crespi in area che termina abbondantemente a lato

39′ Silipo serve Guiebre in area che fa una serpentina, ma poi viene fermato da Gori in uscita bassa

40′ ammonito Gori dell’Ascoli

44′ OCCASIONE BRESCIA, si divora il gol Mallamo che viene ben pescato in area da un compagno a tu per tu con Vitale calcia di piatto fuori dalla porta

45′ Ascoli pericoloso in avanti, D’Uffizi solo tenta un tiro a giro dal limite, pallone debole para Gori

45′ TERMINA LA PRIMA FRAZIONE

SECONDO TEMPO

45′ C’è qualche problema con la rete della porta sotto la curva sud. Non riprende la gara

47′ Corradini spazza male al limite dell’area, azione pericolosa del Brescia che si risolve in un nulla di fatto

52′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI con Silipo, serpentina sulla linea di fondo e poi infila Gori con un sinistro potente che finisce sotto la traversa da posizione defilatissima. Ammonito si toglie la maglia per esultare.

56′ D’Uffizi in dribbling sulla sinistra cross per Corradini a centro area, colpo al volo palla fuori

58′ cross in area colpo di testa di Crespi, mette in corner Curado

60′ doppio cambio Ascoli, escono Gori e Rizzo Pinna per Chakir e Milanese

66′ azione insistita dentro l’area di Silipo, palla per Milanese che riesce ad avvicinarsi alla porta cerca di infilare, palla deviata in corner

68′ esce Nicoletti infortunato entra Rizzo. Nel Brescia entrano Cisco e Maistrello, escono Balestreri e Lamesta

73′ doppio cambio Ascoli, dentro Galuppini e Oviszach, escono D’Uffizi e Corradini

77′ assalto del Brescia che sfiora la traversa con un colpo di testa di Crespi

82′ Nel Brescia esce Marras entra Vido

86- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI con Milanese, che mette ko il Brescia raccogliendo un pallone dopo un palo colpito da Silipo e mette in rete dalla zona del dischetto. Esplode il Del Duca

90′ Cinque minuti di recupero. Inizia la festa al Del Duca

95′ Il Picchio torna in Serie B

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