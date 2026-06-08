ASCOLI PICENO – Sono stati consegnati i lavori per l’intervento di adeguamento sismico della scuola

primaria “Don Giussani” di Ascoli Piceno, situata nel quartiere Monticelli. L’opera

rientra nel percorso di ricostruzione pubblica post sisma 2016 ed è finanziata

nell’ambito dell’Ordinanza Speciale 3/2021.

L’importo del progetto esecutivo, aggiornato con Ordinanza Speciale n. 140 del 29

dicembre 2025, è pari a 7.609.146 euro. I lavori, prevedono un importo di

5.401.538,39 euro, di cui 119.801,16 euro per oneri della sicurezza. L’importo

contrattuale è pari a 4.579.171,90 euro oltre IVA. La durata complessiva

dell’intervento è stimata in 365 giorni consecutivi.

“Con la consegna dei lavori della scuola Don Giussani compiamo un altro passo

concreto nella ricostruzione del patrimonio scolastico di Ascoli Piceno e dell’intero

cratere sismico – dichiara il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli

– Le scuole sono una priorità assoluta: sono luoghi di formazione, socialità e comunità,

ma anche presidi fondamentali per garantire futuro e permanenza nei territori colpiti

dal sisma. Questo intervento consentirà di restituire a studenti, famiglie, docenti e

personale scolastico un edificio più sicuro, funzionale, moderno ed efficiente dal

punto di vista energetico”.

“Proseguiamo con la rigenerazione delle scuole. La ricostruzione dei plessi scolastici è

una nostra priorità assoluta, e oggi diamo il via al cantiere della Don Giussani. Questo

è un momento significativo per noi, perché questo quartiere ha un posto speciale nel

cuore di tante generazioni di bambini, me compreso, dato che è stata la mia scuola

elementare. Qui generazioni di studenti hanno vissuto gli anni più belli della loro vita

e stretto amicizie che dureranno per sempre. Mentre continuiamo con la

ricostruzione, siamo soddisfatti dei progressi fatti finora e ci impegniamo a portare

avanti la rigenerazione e il miglioramento sismico di tutte le nostre scuole” dichiara il

sindaco Marco Fioravanti.

Il progetto prevede l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico, con l’obiettivo di

migliorare la sicurezza strutturale e la fruibilità degli spazi, intervenendo anche sugli

aspetti energetico-impiantistici, acustici, antincendio, igienico-sanitari e di

sostenibilità ambientale.

L’edificio si sviluppa su tre livelli fuori terra e ospita funzioni scolastiche articolate tra

scuola dell’infanzia e scuola primaria. La scuola primaria è dimensionata per

accogliere fino a 500 alunni, con locali destinati a 20 classi da 25 alunni ciascuna. Per

la scuola dell’infanzia è prevista una nuova distribuzione degli spazi interni, in grado

di accogliere 170 alunni, con locali funzionali a 6 classi da 25 alunni e una classe da 20

alunni. Tra le principali opere previste figurano la riqualificazione generale degli

interni, con particolare attenzione agli spazi didattici, il rifacimento del manto della

copertura piana, la sostituzione dei lucernai, la rimozione della serra solare, il

rifacimento del pacchetto del solaio di copertura, la tinteggiatura dei prospetti con

fantasia tipo “murales” e la realizzazione di una nuova mensa a servizio della scuola

dell’infanzia.

Gli interventi strutturali sono classificati come interventi di adeguamento ai sensi

delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, con particolare riferimento agli edifici

scolastici. Il progetto comprende inoltre interventi di efficientamento energetico per

i quali è previsto l’accesso agli incentivi GSE, con un valore previsionale pari a

545.373,95 euro, relativi a isolamento termico di superfici opache, sostituzione di

chiusure trasparenti comprensive di infissi, sistemi efficienti di building automation e

sistemi ibridi a pompa di calore.

Sono inoltre previste opere e lavorazioni funzionali all’ottenimento del Certificato di

Prevenzione Incendi.

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