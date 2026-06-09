Contestualmente al Coc è stata inaugurata anche la “Baby Pit Stop”, una stanza all’interno del Comando di Polizia Locale a disposizione di tutte le donne che avranno bisogno di allattare o cambiare il proprio figlio neonato

ASCOLI PICENO (È stato inaugurato questa mattina, 9 giugno, il nuovo Centro Operativo Comunale (Coc) di Protezione Civile del Comune di Ascoli.

La struttura trova posto presso il Comando della Polizia Locale – ex Gil, in viale Marcello Federici, e la sua realizzazione è stata resa possibile grazie a un contributo regionale di 60.000 euro.

Dopo il bando della Regione di fine 2024, infatti, il Comune di Ascoli ha presentato un progetto che ha ottenuto il massimo del finanziamento, pari a 60mila euro (spalmati in tre anni, dal 2025 al 2027), a cui si sono aggiunti 12.581,46 euro di cofinanziamento comunale.

“Il Coc – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è il fulcro delle attività della Protezione Civile e un punto di riferimento per il territorio e i cittadini. I nuovi spazi, funzionali e adeguati, contribuiranno a rendere migliore l’azione del Coc, fondamentale nelle situazioni di emergenza. Voglio ringraziare la Polizia Locale, il Servizio comunale di Protezione Civile e tutti i volontari che sono impegnati in questa missione di grande importanza per la comunità”.

Il Centro Operativo Comunale è una struttura, attivata su disposizione del sindaco, nella quale i vari Settori dell’Amministrazione Comunale si coordinano per gestire eventuali situazioni di allerta o emergenze conclamate.

Contestualmente al Coc è stata inaugurata anche la “Baby Pit Stop”, una stanza all’interno del Comando di Polizia Locale a disposizione di tutte le donne che avranno bisogno di allattare o cambiare il proprio figlio neonato.

Lo spazio, fortemente voluto dal sindaco Marco Fioravanti e dall’Amministrazione Comunale, sarà fruibile da tutte le mamme che si trovano presso gli spazi dell’ex Gil per questioni medico-sanitarie, ma anche a tutte le donne che, in generale, vorranno utilizzarla per necessità relative ai loro figli. Si tratta, infatti, di un luogo confortevole e dotato della giusta privacy per qualsiasi necessità legata a bambini e neonati.

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