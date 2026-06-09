ASCOLI PICENO – Si avvia alla conclusione la rassegna “Festival di Primavera 2026 – Voci in ﬁore”, promossa dall’Associazione Coro Ventidio Basso con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ascoli Piceno.

Il concerto conclusivo del festival, intitolato “IL FUOCO E LA GRAZIA – Viaggio nel grande melodramma da Mozart a Giordano”, si terrà venerdì 12 giugno 2026 alle ore 21.00 al Teatro dei Filarmonici.

L’evento celebra il talento artistico locale. A conclusione della Masterclass di alto perfezionamento, i solisti del Corso di Canto Lirico, tutti talenti del territorio, si esibiranno sul palco. Il soprano Iano Tamar e il baritono Vittorio Vitelli, cantanti lirici di fama internazionale e docenti, hanno guidato il percorso formativo.

Ad accompagnare i solisti ci sarà il M° Cesare Catani al pianoforte, musicista ascolano con alle spalle una gloriosa carriera come tenore. La conduzione della serata è aﬃdata a Matteo Petrucci. Il programma prevede l’esecuzione di arie e romanze della tradizione operistica, confermando l’impegno della rassegna nel promuovere la cultura lirica ad Ascoli Piceno. L’evento è realizzato in collaborazione con il partner Alma Allestimenti Mastromonaco S.r.l. L’ingresso al concerto ﬁnale è gratuito e aperto a tutti i cittadini, ﬁno a esaurimento posti.

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