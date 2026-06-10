ASCOLI PICENO – Tutto pronto per un fine settimana speciale nella città delle Cento Torri.
Sabato 13 e domenica 14 giugno, presso il centro storico di Ascoli arriva “Ascoli comics & games 2026″: fumetti, games, cosplay.
Regolamentazione della viabilità veicolare in corso Trento e Trieste, Piazza Simonetti, Via XX Settembre e Piazza Roma nei giorni dal 12 al 14 giugno 2026 per evento “Ascoli Comics 2026”
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 327 del 10 giugno 2026 l’Amministrazione istituisce:
1) Piazza Simonetti e Via XX Settembre dalle ore 06:00 del giorno 12 giugno 2026 alle ore 22:00 del giorno 14 Giugno 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta (esclusi stalli Prefettura per Piazza Simonetti);
- lo spostamento del capolinea del trenino turistico della Giocamondo da Piazza Simonetti a Via XX Settembre (spazi blu);
2) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, Piazza Roma lato est-ovest-nord dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del giorno 13 Giugno 2026 e dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del giorno 14 Giugno 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;
3)Piazza Roma – Via XX Settembre – Piazza Simonetti – Corso Trento e Trieste (dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre), dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del giorno 13 Giugno 2026 e dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del giorno 14 Giugno 2026;
- interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma, ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento, del Trenino turistico della Giocamondo, per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno, con obbligo per gli organizzatori di disporre apposito servizio di presidio all’intersezione di Piazza Roma con Via Pretoriana , con personale impiegato a propria cura e spese.
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