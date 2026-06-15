ASCOLI PICENO – Prende il via con due prestigiosi appuntamenti affidati ad Alessandro Preziosi il cartellone del TAU / Teatri Antichi Uniti, la rassegna regionale di teatro classico che da ventotto anni rappresenta uno dei progetti culturali più significativi del panorama nazionale, capace di intrecciare patrimonio archeologico e spettacolo dal vivo in un dialogo costante tra passato e presente. Promosso da Regione Marche, AMAT, Ministero della Cultura e da quindici Comuni del territorio – Ancona, Ascoli Piceno, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Cupra Marittima, Falerone, Fano/Fondazione Teatro della Fortuna, Macerata, Matelica, Pesaro, Porto San Giorgio, San Severino Marche, Senigallia, Sirolo e Urbisaglia – il TAU restituisce ogni estate i luoghi della memoria e dell’archeologia a una fruizione contemporanea, trasformandoli in straordinari spazi di incontro tra cultura, storia e comunità. A inaugurare l’edizione 2026 è Alessandro Preziosi, protagonista di un doppio percorso teatrale che attraversa alcune delle più alte riflessioni della cultura occidentale, dando voce a due figure simbolo della classicità e del pensiero umano.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 giugno alla Corte Malatestiana di Fano, nell’ambito della rassegna La Corte in Scena, realizzata dal Comune di Fano con la Fondazione Teatro della Fortuna. In scena Le Memorie di Adriano, tratto dal celebre romanzo di Marguerite Yourcenar, con drammaturgia di Tommaso Mattei, musiche originali dal vivo di Giacomo Vezzani, produzione Pato. Lo spettacolo restituisce la voce dell’imperatore Adriano in un intenso viaggio interiore che attraversa il potere, la fragilità umana, il desiderio, la morte e la ricerca della verità. Attraverso un’interpretazione misurata e profonda, Preziosi dà vita a una figura che supera i confini della storia per diventare sorprendentemente contemporanea: un uomo che interroga il proprio tempo e il proprio destino, offrendo una riflessione universale sulla complessità dell’esistenza. Le sonorità elettroniche create dal vivo da Giacomo Vezzani accompagnano la parola in una dimensione evocativa e immersiva, trasformando la scena in un luogo di memoria e pensiero.

Il giorno successivo, sabato 20 giugno al Chiostro di Sant’Agostino di Ascoli Piceno, Preziosi sarà protagonista de Le Confessioni di Sant’Agostino, adattamento teatrale firmato da Tommaso Mattei con musiche elettroniche originali di Paky De Maio, sempre per la produzione Pato. In questo recital l’attore conduce il pubblico dentro uno dei testi fondativi della cultura occidentale, seguendo il percorso umano e spirituale di Agostino attraverso memoria, crisi, ricerca della verità e redenzione. La drammaturgia si sviluppa in dodici quadri scenici ispirati alla celebre concezione agostiniana del tempo – memoria, visione e attesa – trasformando il racconto autobiografico in un’esperienza teatrale intensa e contemporanea. La partitura elettronica di De Maio costruisce uno spazio sonoro immersivo che dialoga con la parola e amplifica la dimensione interiore del protagonista, dando forma a un viaggio che parla al pubblico di oggi con straordinaria attualità.

Con questi due appuntamenti inaugurali il TAU conferma la propria vocazione a rileggere i grandi testi della tradizione attraverso linguaggi scenici contemporanei, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico e archeologico delle Marche. Un percorso che continua a fare della rassegna un laboratorio culturale unico nel suo genere, capace di unire la forza dei luoghi alla potenza della parola teatrale.

Informazioni e prevendita: AMAT e circuito vivaticket, biglietteria Teatro della Fortuna Fano 0721 800750, biglietteria del Teatro Ascoli Piceno 0736 298770. Inizio spettacoli ore 21.30.

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