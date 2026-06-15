ASCOLI PICENO – In occasione dell’82° anniversario della Liberazione di Ascoli Piceno dal nazifascismo, avvenuta il 18 giugno 1944, il Comitato Provinciale ANPI di Ascoli Piceno, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Ascoli Piceno, promuove un ricco programma di iniziative dedicate alla memoria della Resistenza, alla valorizzazione dei principi democratici e alla partecipazione dei cittadini.

Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 18 giugno 2026 alle ore 18.30 in piazza Fausto Simonetti, dove si terrà la tradizionale deposizione di una corona d’alloro ai piedi della targa dedicata ai partigiani piceni. Seguiranno gli interventi delle autorità e l’esibizione del Corpo Bandistico “Luigi Sabatini” di Acquasanta Terme, in un momento solenne di ricordo e riconoscenza verso quanti contribuirono alla liberazione della città e del territorio.

Il programma proseguirà venerdì 19 giugno alle ore 18 presso la Biblioteca comunale “Giulio Gabrielli” – Polo culturale Sant’Agostino, con l’inaugurazione della mostra “Le 21 Madri Costituenti”, dedicata alle donne che parteciparono ai lavori dell’Assemblea Costituente e contribuirono alla nascita della Repubblica e della Costituzione italiana. Interverranno Donatella Ferretti, assessora all’Istruzione del Comune di Ascoli Piceno, e Rita Forlini, presidente provinciale dell’ANPI. La mostra resterà visitabile fino al 31 luglio 2026.

Sabato 20 giugno alle ore 18, presso la Bottega del Terzo Settore, in corso Trento e Trieste 18, si svolgerà la presentazione del volume “La Repubblica italiana e il suo lungo cammino – 1946-2026”. Nel corso dell’incontro Rita Forlini dialogherà con i curatori Marco Severini e Lidia Pupilli e con gli autori, offrendo l’occasione per una riflessione sul percorso storico, politico e civile dell’Italia repubblicana nel suo ottantesimo anniversario.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 21 giugno alle ore 9 in piazza del Popolo con “In bici sulla strada della Libertà – Le vie dei partigiani ad Ascoli Piceno”, la prima passeggiata cittadina in bicicletta lungo le vie intitolate ai partigiani ascolani. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con FIAB – Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, intende coniugare memoria storica, conoscenza del territorio e mobilità sostenibile, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riscoprire le figure della Resistenza presenti nella toponomastica cittadina. È gradita la prenotazione, anche tramite WhatsApp, al numero 328 2077944. A tutti i participanti verrà donata una “bandana partigiana”, in ricordo dell’iniziativa.

L’ANPI provinciale invita tutta la cittadinanza, le associazioni, le scuole, le organizzazioni sindacali e democratiche, le istituzioni e gli organi di informazione a partecipare alle iniziative programmate.

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