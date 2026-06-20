ASCOLI PICENO – Lunedì 22 giugno (partenza alle 21 da Piazza Matteotti sotto la statua di Cecco d’Ascoli ad Ascoli Piceno) secondo appuntamento con le camminate culturali serali curate da Unione Sportiva Acli Marche.
Si tratta di un evento gratuito che rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.
Il percorso, illustrato da una guida turistica, toccherà vari punti di interesse culturale della città e sarà dedicato ai luoghi del commercio nella storia di Ascoli Piceno.
La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili.
Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa entro il 20 Giugno.
Per il nono anno consecutivo, ogni lunedì fino a fine agosto, l’Unione Sportiva Acli Marche Aps invita cittadini di ogni a partecipare a una serie di eventi culturali finalizzati a valorizzare la città per farne conoscere le ricchezze culturali, ambientali, storiche e architettoniche.
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