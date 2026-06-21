ASCOLI PICENO – I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Ascoli Piceno appartenenti alle liste Ascoli Bene Comune, Ascolto

& Partecipazione e Partito Democratico hanno chiesto la convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto per

affrontare le gravi criticità che interessano le principali vie di collegamento della città: la Superstrada Ascoli-Mare, la

Salaria, e l’Autostrada A14.

Nella nota inviata alla stampa si legge: “Da troppo tempo cittadini, pendolari e imprese sono costretti a convivere con cantieri continui, restringimenti,

deviazioni e code che rendono ogni spostamento un’incognita. Una situazione che non provoca soltanto disagi, ma che

sta diventando un serio problema di sicurezza. I tragici incidenti avvenuti anche in questi giorni, alcuni dei quali con

conseguenze mortali, impongono una riflessione immediata e un’assunzione di responsabilità da parte di tutte le

istituzioni coinvolte”.

I consiglieri proseguono: “Per questo riteniamo necessario aprire un confronto pubblico, coinvolgendo Comune, Regione, Provincia, Anas,

Società Autostrade, associazioni di categoria e rappresentanti del territorio, per fare il punto sullo stato delle

infrastrutture, conoscere tempi e modalità degli interventi e individuare soluzioni che riducano i disagi e garantiscano

maggiore sicurezza”.

La minoranza conclude: “Come opposizione sentiamo il dovere di dare voce alle preoccupazioni che raccogliamo ogni giorno tra i cittadini. Non

si tratta di fare polemica, ma di affrontare un problema che riguarda tutti: il diritto a muoversi in sicurezza e il futuro di

un territorio che rischia di rimanere sempre più isolato.

La cittadinanza ha bisogno di risposte chiare e impegni concreti. Per questo chiediamo che il Consiglio comunale aperto

venga convocato nel più breve tempo possibile. La sicurezza dei cittadini non può più aspettare”.

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