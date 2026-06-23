Ballerini di varie discipline, gruppi musicali, attrazioni per bambini, musica dal vivo, poesia e arti marziali (a cura del Maestro Romeo Zampetti) saranno protagonisti della serata, che sarà aperta dalla sfilata per le vie del quartiere del gruppo figuranti, musici e sbandieratori del Sestiere

ASCOLI PICENO – Sabato 27 giugno torna l’appuntamento con la “Notte Bianca” di Borgo Solestà. Questa quinta edizione avrà come ospite la “Little Tony Family”, oltre a tanti spettacoli che, dalle ore 20.30 alle 2, animeranno via Verdi, via Rossini e Piazza Pierluigi da Palestrina. Ballerini di varie discipline, gruppi musicali, attrazioni per bambini, musica dal vivo, poesia e arti marziali (a cura del Maestro Romeo Zampetti) saranno protagonisti della serata, che sarà aperta dalla sfilata per le vie del quartiere del gruppo figuranti, musici e sbandieratori del Sestiere di Porta Solestà.

“Un’occasione per trascorrere del tempo insieme e vivere il quartiere – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – grazie a un programma ricco e capace di accontentare tutti, dai più piccoli agli adulti. Con le ‘Notti Bianche’ vogliamo rendere i quartieri cittadini protagonisti dell’estate ascolana”. L’assessore agli Eventi, Gianni Silvestri, ha aggiunto: “Le Notti Bianche nei quartieri sono ormai una tradizione, che portiamo avanti con convinzione perché crediamo nella necessità di far vivere tutte le zone della città attraverso iniziative come questa”.

Molte le scuole di danza, di ballo e di varie discipline che si esibiranno: balli di gruppo a scopo sociale con la partecipazione e l’esibizione della maestra Mary Mandozzi, Scuola di ballo Palma d’Oro, Scuola di ballo Universo, Scuola di danza Arabesque di Valentina De Amicis, Asd Karis Danza di Grazia Castelli, Accademia Spirito Latino, Sport Life Ginnastica Ritmica, Scuola di ballo Salsavor, Scuola di danza Il Cigno, balli popolari con I Piceni Pizzicati. Non mancherà la musica dal vivo con i One Band, Keys e “Cuore d’Italia Band”, per ballare tutta la notte. Il circolo ricreativo e culturale di Porta Solestà sarà presente con il coordinamento della presidente Maria Teresa De Simoni. Legambiente darà vita a un momento di informazione e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e della salute, con intrattenimento e giochi per i bambini. L’angolo della poesia sarà a cura di Patrizia Picchi. Previsti anche numerosi momenti di spensieratezza, con la comicità di Stefano Tisi e il suo nuovo show “Canzoni stonate e… no solo”. La Ssd Polisportiva Borgo Solestà presenterà tutte le squadre, lo staff tecnico e la dirigenza. Saranno presenti molte associazioni onlus come l’Avis di Ascoli Piceno, con iniziative e truccabimbi, l’Admo, l’Aido, la Croce Rossa, l’Aism, l’Anffas, il Club Pallonari Ascoli, la San Vincenzo de’ Paoli e l’Aps Oltre, con i ragazzi che canteranno e balleranno sotto la guida di Valentina Auriemma. Poi tantissime attrazioni e giochi per bambini, oltre naturalmente a cibo di strada, tipicità e tante curiosità.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, è stata realizzata grazie ai main sponsors Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova, insieme a tutti gli altri sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

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