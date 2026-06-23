Messo a punto dall’Amministrazione comunale insieme a parrocchie, associazioni sportive e Pro Loco, conta oltre quindici appuntamenti distribuiti tra il Parco per la pace, il centro storico e le contrade del paese

COLLI DEL TRONTO – Tra sagre, festeggiamenti patronali, sport e cultura popolare, il comune si conferma anche quest’anno un crocevia di iniziative che animeranno le serate da giugno a settembre. Il cartellone “Colli Eventi 2026”, messo a punto dall’Amministrazione comunale insieme a parrocchie, associazioni sportive e Pro Loco, conta oltre quindici appuntamenti distribuiti tra il Parco per la pace, il centro storico e le contrade del paese.

A illustrare lo spirito dell’iniziativa è l’assessore alla Cultura, Emanuele Di Silvestro: “Abbiamo voluto costruire un calendario che parlasse a tutte le generazioni, dai più piccoli che vivranno il Grest fino agli anziani della Festa dei nonni, passando per chi ama lo sport, la fede e la tradizione dialettale. È la dimostrazione che un paese piccolo può avere un’offerta culturale e ricreativa di grande respiro, grazie soprattutto al lavoro delle associazioni del territorio”.

Dal 15 giugno il Grest, organizzato dalle parrocchie di Colli del Tronto e Castorano, si compone di dodici giorni di attività per i più piccoli che culmineranno nella serata finale di sabato 27 giugno al Parco per la pace.

In contemporanea, dal 29 giugno e fino al 31 luglio, il Bocciodromo ospiterà lo Sport Summer Camp dell’Asd Sport Village, un mese intero dedicato all’attività fisica per bambini e ragazzi.

Luglio è senza dubbio il cuore pulsante del programma estivo, il mese più ricco. Si apre il 4 e 5 con la tradizionale Festa de lu macchenà, organizzata dalla Pro Loco al Parco per la Pace, mentre dal 6 al 17 il campo sportivo di Colle Vaccaro accoglie il Camp estivo dell’Atletico Azzurra Colli. Il 12 luglio le strade del paese si animeranno con la moto passeggiata organizzata dal Moto Club Truentum, in partenza da piazza XXV Aprile.

Il 16 luglio sarà invece la volta della Festa della Madonna del Carmine, nella contrada Casale Superiore, mentre tre giorni più tardi, il 19 luglio, il centro storico ospiterà un torneo nazionale di tiro con l’arco organizzato dagli Arcieri di Ascoli, valido come gara del circuito Lias. Il weekend del 24 e 25 luglio è dedicato alla Festa di Santa Cristina in viale Carlo Lozzi, curata direttamente dal Comune.

Non manca il lato più intimo e comunitario dell’estate collese: il 26 luglio il Circolo Incontro organizza la Festa dei nonni al Parco per la pace, e il 29 luglio Villa Mastrangelo apre le porte a una sessione di yoga sotto la luna piena proposta dallo Studio Aira. Il mese si chiude il 30 luglio con uno spettacolo in vernacolo: “Aspëttennè Natalë”, commedia dialettale di Anna Mariani portata in scena dalla compagnia La Chëmpagnië dë la bona mortë all’Oratorio di Colli del Tronto.

Ad agosto il programma si concentra su un unico, grande appuntamento: dal 5 al 10 agosto il Parco per la pace ospita la Sagra della Respella, organizzata dall’Atletico Azzurra Colli, che quest’anno festeggia un traguardo importante, l’edizione del ventennale.

Settembre riporta l’attenzione sulla dimensione religiosa e comunitaria: dal 3 al 6 si svolge la Festa di Santa Teresa di Calcutta a San Silvestro di Castorano, mentre il 6 settembre è in programma l’inaugurazione di un murale dedicato all’Avis, realizzato sul muro del Nuovo Comune in via Capucita, frutto della collaborazione tra Avis Spinetoli Pagliare, il Comune, la Pro Loco e le parrocchie. Il calendario si chiude il 12 e 13 settembre con le celebrazioni delle prime comunioni, sempre a San Silvestro di Castorano.

A chiudere il quadro, le parole del neo eletto sindaco di Colli del Tronto, Luca Morganti: “Questo programma è il frutto di una comunità che si mette insieme e lavora per il bene comune. Ogni sagra, ogni festa patronale, ogni iniziativa sportiva nasce dalla collaborazione tra amministrazione, parrocchie e associazioni, e questo per noi è un valore prima ancora che un risultato. Invitiamo tutti a vivere con noi questa estate di Colli del Tronto”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.