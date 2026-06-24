OFFIDA – Il prossimo 26 giugno, alle ore 21, il prestigioso palcoscenico del Teatro Serpente Aureo di Offida ospiterà un appuntamento straordinario: la rappresentazione teatrale de “I Promessi Sposi”, realizzata e interpretata dagli ospiti del Centro Diurno. Lo spettacolo rappresenta il culmine di un percorso emozionante che mette al centro l’inclusione, l’arte e il superamento delle barriere.

“Il progetto del teatro del nostro centro è attivo ormai da diversi anni,” spiega la coordinatrice del Centro Diurno, la Dott.ssa Tiziana Del Giovane. “Si tratta di un vero e proprio laboratorio in cui i partecipanti, persone con disabilità motoria e intellettuale, lavorano su obiettivi fondamentali per il proprio benessere, l’autostima, la comunicazione e la relazione. Il teatro, per ognuno di loro, rappresenta un’occasione straordinaria di crescita personale.”

“È con grande piacere che voglio sottolineare l’importanza del progetto di teatro realizzato dal Cidis – commenta l’assessora Isabella Bosano – Il palcoscenico è uno spazio di libertà, di espressione e di inclusione vera: sono sicura che ci regalerà emozioni autentiche e momenti indimenticabili. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, perché momenti come questi appartengono a tutti noi”.

Il percorso laboratoriale ha inciso profondamente su diversi aspetti dello sviluppo e dell’autonomia dei ragazzi:

Abbattimento delle barriere comunicative: Il lavoro costante sul linguaggio verbale e non verbale ha facilitato l’espressione di sé, offrendo a ciascuno la possibilità di raccontarsi.

Stimolazione cognitiva: Le attività teatrali hanno agito come un efficace stimolo per la memoria e l’attenzione, competenze rivelatesi fondamentali per la costruzione e la riuscita dello spettacolo.

Socializzazione e autostima: La condivisione dell’esperienza, il mutuo aiuto e il lavoro di gruppo hanno rafforzato la sicurezza in se stessi e lo spirito di collaborazione, trasformando il collettivo in una vera squadra.

Portare in scena questo spettacolo non è solo un traguardo artistico, ma un intenso percorso di valorizzazione delle differenze. Questo risultato è stato reso possibile grazie al lavoro sinergico degli educatori , la nostra mentore Claudia Capriotti del Centro Diurno – che hanno accompagnato i ragazzi giorno dopo giorno con professionalità, impegno e amore, che ha guidato il gruppo in questo viaggio di consapevolezza e crescita.

Un ringraziamento speciale sentito va all’amministrazione comunale di Offida, che dimostra da sempre una grandissima sensibilità nei confronti dell’attività del Centro. In modo particolare, si ringraziano: l’assessora alle Strategie Culturali e Fragilità Sociali Isabella Bosano, l’assessora alla Sostenibilità Istituzionale, Resilienza e Strategie Culturali, Marica Cataldi. per aver accolto con entusiasmo il progetto, per aver concesso la splendida cornice del teatro Serpente Aureo e per la costante e preziosa disponibilità dimostrata a supporto di ogni iniziativa.

La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a una serata che si preannuncia carica di emozione, talento e condivisione.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.