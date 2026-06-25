ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il quattordicesimo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato all’architettura con la presentazione del volume Accanto all’architettura. Gio Ponti scrittore e editore (Quodlibet, 2026).

Presenta il libro l’autrice Cecilia Rostagni, docente di Storia dell’architettura presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, e Manuel Orazi, docente dell’Accademia di architettura di Mendrisio, Università della Svizzera italiana.

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