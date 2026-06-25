Si potranno degustare specialità locali e sorseggiare ottime birre nell’area dedicata al food, mentre nell’area market sarà possibile ammirare ed apprezzare creazioni artigianali prodotte da artisti locali

FOLIGNANO – Appuntamento speciale lungo la Vallata del Tronto.

Torna il Blues a Folignano, con tre giorni dedicati alla musica di qualità in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il 20, 21 e 22 luglio, piazza Bolivar si trasformerà nel Villaggio del Blues: dalle ore 19 il festival aprirà le sue porte ed accoglierà il pubblico con tante novità. Ad aprire ogni serata ci sarà una band del panorama blues locale, che delizierà il pubblico con sonorità uniche e ricercate, mentre a seguire, a succedersi, saranno ospiti internazionali.

Nella giornata del 20 luglio ad inaugurare saranno i Mojo Rollers, band formata da musicisti con lunga esperienza nel panorama blues del Centro Italia. Il repertorio dei Mojo Rollers è basato sui classici del Chicago Blues e del Jump Blues degli anni ‘40 e ‘50, attraversando le sonorità che hanno dato origine al primo Rock ‘n Roll.

A seguire, i riflettori saranno puntati sul primo ospite internazionale, JJ THAMES, che nell’occasione si esibirà con Luca Giordano Band. JJ THAMES, originaria di Detroit (Michigan), si trasferisce da giovane in Mississipi, per poi passare a New York, crescendo “on the road” e apprendendo il mestiere da autentiche leggende del settore, come B.B. King. Denominata “il futuro del Blues”, JJ Thames sul palco è un concentrato di energia implacabile.: ha radici nel gospel e nel soul ma si contamina con il rock anni ‘90 e con l’hip hop, creando uno stile nuovo e moderno. La sua presenza al Festival rappresenta una vera e propria esplosione di vigore, vivacità e talento.

Ad accompagnarla ci sarà la “Luca Giordano band”, tra le formazioni di punta del blues europeo e nota per un sound esplosivo in grado di fondere il classico “Chicago Blues” con influenze soul, funk e rock. Una formazione che riveste un indubbio riferimento nella scena europea, la cui performance di certo delizierà il pubblico del Festival.

Il 21 luglio sarà la volta di Luca Mongia e di Valerio Pompei, musicisti abruzzesi pronti a dar vita ad uno spettacolo dal respiro intimo e autentico, in cui il Blues incontra la canzone d’autore attraverso un approccio minimale che privilegia l’emozione. A seguire arriverà l’ospite della serata, Marco Bartoccioni, in arte Bartok, chitarrista di fama internazionale, virtuoso della lap steel guitar.

Polistrumentista con oltre 25 anni di carriera ed un sound unico che fonde blues, southern rock e soul in un’esperienza sonora intensa e senza tempo, Bartok porterà sul palco del “Folignano Blues Festival” il suo progetto sperimentale in trio, che fonde il blues tradizionale con influenze rock ed elettroniche, utilizzando strumenti come il Theramin, il Moog, Drum Pad e Lap Steel.

La serata del 22 luglio si aprirà, invece, con Antonio Gambacorta, noto chitarrista autoctono che, accompagnato con il suo trio, ripercorrerà il repertorio di grandi nomi del Blues e del Soul, un omaggio alla musica più sanguigna ed evocativa del ‘900. Subito dopo il palco del Festival ospiterà Neal Black & The Healers, una sorta di pura dinamite Texas Blues-Rock. Neal Black, chitarrista texano con oltre 30 anni di palchi internazionali alle spalle, è portatore di un groove ipnotico e voodoo, in grado di mescolare il blues del Delta con il rock stradale e le atmosfere di frontiera del Texas. Il risultato è una musica viscerale, senza filtri e ad altissimo volume, acclamata dalla critica di testate giornalistiche come “Rolling Stones”, nata per essere vissuta dal vivo.

Ma non è finita. Per vivere totalmente il Festival, Piazza Bolivar si trasformerà in un vero e proprio Villaggio del Blues: si potranno degustare specialità locali e sorseggiare ottime birre nell’area dedicata al food, mentre nell’area market sarà possibile ammirare ed apprezzare creazioni artigianali prodotte da artisti locali. Organizzato dal comune di Folignano, Il “Folignano Blues Festival” si preannuncia come una ricchissima, esplosiva manifestazione da vivere a 360gradi, in grado di far condividere serate colme di emozioni.

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