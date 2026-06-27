OFFIDA – Offida si prepara a diventare per due giorni un palcoscenico tutto femminile. Il 3 e 4 luglio, Piazza del Popolo ospiterà la prima edizione del Matrici Festival, una rassegna musicale interamente dedicata alle voci di artiste, con ingresso libero e un programma che mescola cantanti affermate e nomi emergenti.

Il festival prende il nome da una parola densa di significati: richiama la madre, le radici, il corpo, la terra – tutto ciò che genera, accoglie e dà vita. Un’identità non casuale per un progetto che nasce con l’ambizione di diventare uno spazio stabile di espressione, confronto e valorizzazione del talento al femminile attraverso la musica.

La prima serata, venerdì 3 luglio, vedrà esibirsi Beba, Marte ed Eva Rea. Sabato 4 luglio sarà invece la volta di Marina Rei, Erica Mou e Martina Attili, artiste che spaziano tra pop, cantautorato e sonorità contemporanee, capaci di parlare a generazioni diverse di ascoltatori.

L’assessora alla cultura Marica Cataldi ha voluto sottolineare la valenza simbolica e civile dell’iniziativa: “Per due giorni Offida si tingerà simbolicamente di rosa, ospitando un festival interamente dedicato a voci femminili. Una scelta che va oltre la proposta artistica e che rappresenta un messaggio chiaro: la cultura può e deve essere uno strumento di sensibilizzazione e promozione delle pari opportunità”.

L’attenzione si concentra anche sulle nuove generazioni, troppo spesso escluse dai circuiti culturali tradizionali. “Crediamo che i giovani debbano essere protagonisti della vita culturale delle nostre comunità, non semplici spettatori”, ha aggiunto l’assessora, evidenziando come il festival accolga anche voci emergenti, con un linguaggio capace di coinvolgere un pubblico giovanissimo.

“In una società in cui le donne faticano ancora a occupare con continuità gli spazi centrali della scena pubblica, artistica e professionale, abbiamo scelto di metterle al centro – conclude Cataldi – Matrici è un’occasione per creare connessioni tra generazioni, stimolare riflessioni e costruire una cultura «più equa, contemporanea e rappresentativa della ricchezza del nostro tempo”.

L’appuntamento è per il 3 e 4 luglio a Offida, in Piazza del Popolo. Ingresso libero.

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