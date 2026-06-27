Il pubblico che è intervenuto, esaurendo la capienza del Palafolli, ha mostrato di aver molto apprezzato anche le sconosciute “doti” degli interpreti ed ha accompagnato lo spettacolo con grandi risate e ripetuti applausi

ASCOLI PICENO – Venerdì 19 giugno, 23 soci dei Lions Club Ascoli Piceno Host, Ascoli Piceno Colli Truentini e Ascoli Piceno Urbs Turrita nonché del Leo Club Costantino Rozzi, hanno messo in scena al Palafolli “Che Spettacolo i Lions in scena”, spettacolo di ballo, musica e recitazione interpretato esclusivamente da soci Lions, i quali si sono messi in gioco per un fine benefico volendo destinare il ricavato della vendita dei biglietti all’ANFASS di Ascoli.

Il pubblico che è intervenuto, esaurendo la capienza del Palafolli, ha mostrato di aver molto apprezzato anche le sconosciute “doti” degli interpreti ed ha accompagnato lo spettacolo con grandi risate e ripetuti applausi.

Come detto, l’incasso dello spettacolo è stato devoluto all’ANFASS di Ascoli presso il quale si sono recati i Presidenti dei Club Ascoli Piceno Host Patrizia Pasqualini e Ascoli Piceno Colli Truentini Francesco Palma per la consegna ideale dell’assegno ai collaboratori del centro e ai suoi ospiti.

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