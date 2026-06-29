ASCOLI PICENO – Torna l’Ascoli Summer Festival, l’appuntamento musicale ascolano arrivato al suo quinto anno. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Jam Session, ha voluto organizzare un’edizione speciale per celebrare il titolo di Città Italiana dei Giovani 2026 e anche per questo motivo i tre concerti dell’11, 12 e 13 agosto in Piazza del Popolo saranno a ingresso gratuito, con la possibilità di vivere dal vivo tre artisti di calibro nazionale: Clara, Eugenio in Via Di Gioia e Dargen D’Amico. Organizzato dal Comune in collaborazione con Jam Session, il festival rappresenta ormai un appuntamento fisso della programmazione estiva.

“L’Ascoli Summer Festival – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – quest’anno sarà completamente gratuito. Vogliamo dare la possibilità di partecipare a quante più persone possibile, ma soprattutto ai nostri ragazzi e ragazze. In questo modo diamo concretezza al titolo di Città italiana dei giovani 2026 e confermiamo la nostra idea di Ascoli del futuro: una città aperta, viva e capace di attrarre”. L’apertura sarà affidata alla voce emozionante di Clara, l’11 agosto, mentre la serata del 12 sarà carica dell’energia di Eugenio in Via Di Gioia, per poi arrivare a Dargen D’Amico, che sarà il protagonista della data conclusiva tra hip-hop, elettronica e pop.

L’assessore agli Eventi, Gianni Silvestri, ha spiegato: “Consolidiamo un format vincente, che per tre giorni farà delle Cento torri un riferimento della scena musicale e richiamerà un pubblico ampio e trasversale. Ascoli Summer Festival è parte di un programma estivo ricco e variegato, che spazia dall’arte alla musica, pensato per intercettare sensibilità diverse e per animare la città con eventi di qualità lungo tutta la stagione”.

Annagrazia Di Nicola, assessore con delega alla Gioventù, ha concluso: “Il titolo di Città Italiana dei Giovani 2026 comporta la responsabilità di creare le condizioni perché questa città sia un luogo in cui si sceglie di restare, o di venire. L’Ascoli Summer Festival incarna perfettamente questa visione: tre serate di grande musica, accessibili a tutti, capaci di generare fermento, senso di appartenenza e voglia di esserci. Investire su esperienze come questa significa costruire terreno fertile per le nuove generazioni”.

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