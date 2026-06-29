SPINETOLI – I lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della palestra della

scuola media “Giovanni XXIII” a Pagliare del Tronto, nel territorio di Spinetoli (Ap),

sono ormai vicini alla conclusione. L’intervento rappresenta un’opera fondamentale

per l’edilizia scolastica del territorio, finanziata per garantire la sicurezza degli

studenti e restituire una struttura moderna alla comunità.

Il percorso finanziario ha registrato un passo decisivo con la liquidazione da parte

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione di 197.382 euro a favore del Comune, parte del

contributo totale che è di 748.184 euro.

“Un altro tassello va a ricomporsi nel mosaico fondamentale che è l’edilizia scolastica,

settore per cui abbiamo fatto tanto e tanto stiamo facendo vista la centralità che

riveste per il futuro dei territori colpiti dal terremoto e non solo -spiega il commissario

straordinario, Guido Castelli -. Mi preme ringraziare tutta la filiera coinvolta in questo

caso come negli altri, tra cui Comune, Usr e la Regione Marche guidata dal presidente

Acquaroli”.

“Il progetto scuole è la nostra priorità assoluta a Spinetoli. Stiamo lavorando per

ricostruire tutte scuole nuove. Ci stiamo impegnando per garantire la sicurezza dei

nostri bambini. In questi anni abbiamo lavorato sodo per scuole nuove e sicure. La

palestra è un elemento fondamentale sia per la scuola che per la comunità. Ringrazio

l’USR e la ditta incaricata per aver reso possibile la realizzazione di una palestra

all’avanguardia e, soprattutto, sicura per la nostra comunità.” dichiara il sindaco

Alessandro Luciani.

L’edificio, risalente a metà degli anni ’60, fa parte di un complesso composto da tre

edifici strutturalmente indipendenti: il corpo principale con le aule, l’auditorium ed

appunto quello della palestra con relativi servizi. È costituito da una struttura portante

con pilastri e travi in calcestruzzo armato, con forma rettangolare che si sviluppa su

due livelli, per un totale di circa 520 metri quadrati di superficie totali.

La palestra presentava pilastri e travi con spessori inferiori ai moderni standard di

sicurezza. Per risolvere queste vulnerabilità, si è proceduto al rinforzo sismico dei

pilastri perimetrali tramite ingrossamento, all’applicazione di fibre di acciaio

galvanizzato sugli elementi orizzontali e alla messa in sicurezza delle tamponature alte

oltre 5 metri con reti in fibra di vetro per scongiurare il rischio di ribaltamento.

Parallelamente, l’immobile è stato oggetto di una radicale riqualificazione ecologica

che ha permesso il salto dalla classe energetica F alla classe A.

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