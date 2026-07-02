ANCONA – Al Teatro delle Muse di Ancona si è svolta il 30 giugno in serata la prima edizione del Galà del Calcio Marchigiano, evento dedicato ai protagonisti del calcio regionale, ai giovani, alle donne e al territorio. Premiate anche delle realtà picene come, l’Ascoli Calcio per il ritorno in Serie B, e anche l’ASD Pagliare calcio che in questa stagione ha partecipato al campionato di Eccellenza femminile con la prima squadra, ottenendo ottimi risultati, un mix di esperienza e giovani leve che hanno dato lustro al paese della vallata picena che per la prima volta ha avuto una squadra in rosa.

A ritirare il premio le calciatrici Adelaide Lelli e Chiara Poli, nostra giornalista, che durante la premiazione ha analizzato il sistema del calcio femminile in Italia aggiungendo che non esistono discriminazioni, il calcio è calcio senza nessuna specifica: “Iniziamo a cambiare il linguaggio e cambierà il pensiero – ha affermato Chiara, concludendo – togliamo la parola femminile il calcio è unico poi può essere giocato dagli uomini o dalle donne, l’eguaglianza inizia dal linguaggio”.

La kermesse, ideata e organizzata dalla società Plura con il Comune di Ancona, in partnership con Ottaviani. Presenti le massime autorità istituzionali del territorio e i vertici delle organizzazioni calcistiche e arbitrali della Regione Marche. All’inizio, dibattito costruttivo sul palco con Andrea Cardinaletti, Massimiliano Favo, Ciro Bisogno e Domenico Marocchino, si è parlato di giovani e della carenza di talenti in Italia. Poi il Premio Cinema e Sport. Il riconoscimento è stato conferito all’attore e regista Neri Marcorè per il film Zamora, il regista si è anche complimentato con l’Ascoli, da tifoso, per la vittoria del campionato. Poi le premiazioni alle formazioni Top 11 per i campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione (gironi A e B) ed Eccellenza femminile.

In onda anche su Sky Sport, con Gianluca Di Marzio, con aggiornamenti in diretta della trasmissione Calciomercato – L’Originale.

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