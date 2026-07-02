ASCOLI PICENO – La passione sportiva e la professione legale si stringono la mano sotto le cento torri. È stata presentata ufficialmente la scorsa mattina, nella cornice culturale della Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, la nascita del nuovo club denominato “Toghe Bianconere”. L’associazione riunisce un nutrito gruppo di avvocati del Foro locale, tutti strettamente accomunati dalla medesima, storica fede calcistica per l’Ascoli Calcio.

L’idea, nata dall’iniziativa dell’Avvocato Giulio Natali, punta a trasformare l’attaccamento viscerale per la squadra del cuore in un progetto concreto di aggregazione sociale e culturale. L’obiettivo dichiarato è quello di unire le dinamiche della professione forense ai valori più sani ed entusiasmanti dello sport, offrendo una nuova chiave di lettura della territorialità.

La proposta ha immediatamente riscontrato una straordinaria accoglienza e un sincero entusiasmo tra i numerosi professionisti e colleghi del Foro di Ascoli.

Molti hanno infatti aderito con convinzione sin dai primi istanti, riconoscendo nel sodalizio una preziosa opportunità per condividere non soltanto il senso di appartenenza a una medesima categoria lavorativa, ma soprattutto il legame profondo con la maglia bianconera e con l’intera comunità picena.

Con la nascita delle “Toghe Bianconere”, il capoluogo piceno si inserisce di diritto all’interno di una tradizione forense-sportiva già solidamente radicata e stimata nel panorama calcistico nazionale. Il club si affianca infatti ad illustri realtà analoghe sparse per l’Italia: dalle celebri “Toghe Blucerchiate” di Genova alle “Toghe Biancorosse” di Perugia, fino ad arrivare al prestigioso Club “Toghe Rossoblù” di Bologna.

Il nuovo direttivo ha espresso l’auspicio e l’ambizione di trasformare il club in un solido punto di riferimento per tutti i legali e gli operatori del diritto tifosi del Picchio, promuovendo nel tempo momenti di incontro, dibattiti, iniziative di attivo sostegno alla squadra e costanti occasioni di condivisione all’insegna del fair play e dell’appartenenza a un’unica grande comunità.

Nel commentare con viva soddisfazione l’esito della mattinata, il promotore Giulio Natali ha infine sottolineato come la risposta immediata dei colleghi sia la prova tangibile di un sentimento identitario profondamente radicato nella comunità forense picena. Il club guarda già alle prossime iniziative, pronto a dare il proprio contributo a sostegno dell’Ascoli Calcio nel suo percorso di crescita e di futuri successi.

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