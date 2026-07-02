ASCOLI PICENO – E’ stato disposto il trasferimento di un ulteriore acconto pari a 99.102,14 euro
all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche per l’intervento relativo
al Cimitero civico di Ascoli Piceno: area Famedio e lotti 42, 43 e 44.
Il provvedimento, contenuto nel decreto commissariale 595 del 26 giugno 2026,
rientra nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 137/2023, relativa al Programma
straordinario di Rigenerazione urbana connessa al sisma e al Nuovo Piano di
ricostruzione delle opere pubbliche per la Regione Marche.
L’intervento prevede un importo programmato di 600.000 euro e un contributo
concesso, al netto delle economie di gara, pari a 558.204,27 euro. Con il nuovo
trasferimento, le somme già erogate raggiungono il 50% del contributo concesso.
“Prosegue il lavoro per restituire piena funzionalità e dignità ai luoghi simbolo delle
nostre comunità – dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli –. Il cimitero
civico di Ascoli non è soltanto un’infrastruttura pubblica, ma uno spazio della
memoria collettiva, del rispetto e dell’identità cittadina. Intervenire su questi luoghi
significa ricostruire non solo edifici e servizi, ma anche legami profondi con la storia
delle comunità colpite dal sisma. Anche attraverso questi interventi confermiamo
l’attenzione della Struttura commissariale verso il patrimonio pubblico dei territori del
cratere. La ricostruzione procede con un metodo fondato su programmazione,
collaborazione istituzionale e concretezza. Ringrazio il presidente della Regione
Francesco Acquaroli, l’Usr Marche e il sindaco Marco Fioravanti per il lavoro svolto”.
“Procede la ricostruzione di tu tti i luoghi di maggiore importanza della città, a cominciare da scuole, chiese e abitazioni. Il cimitero costituisce il nucleo civico di una città. La ricostruzione del famedio, oltre a rappresentare un simbolo di identità storica per un territorio, funge anche da prezioso contenitore di storia” dichiara il sindaco Marco Fioravanti.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo