MONSAMPOLO DEL TRONTO – In data primo luglio, presso la Sala Consiliare del Comune di Monsampolo del Tronto, si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Carabinieri Volontariato San Benedetto del Tronto ODV-ETS.

L’accordo disciplina lo svolgimento, in regime di volontariato e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, di attività di interesse generale a supporto della cittadinanza. In particolare, la convenzione prevede servizi di assistenza alla viabilità durante le manifestazioni pubbliche, attività di informazione alla popolazione e forme di osservazione e segnalazione sul territorio comunale.

Di durata triennale e rinnovabile, l’intesa consolida un modello strutturato di collaborazione con il Servizio di Polizia Locale, nel quale il contributo dei volontari si configura esclusivamente come funzione ausiliaria e di supporto operativo.

La firma della convenzione rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso già avviato negli anni precedenti, durante i quali l’Associazione ha garantito un supporto costante in occasione di eventi pubblici, manifestazioni culturali, religiose e sportive.

L’Amministrazione comunale ha riconosciuto il valore dell’esperienza maturata nel triennio precedente, caratterizzata da continuità operativa, affidabilità organizzativa e piena integrazione con le esigenze della Polizia Locale. Un contributo che ha favorito una gestione più ordinata dei flussi di pubblico e una migliore fruizione degli spazi urbani.

È stato inoltre ribadito il ruolo del volontariato organizzato quale strumento di partecipazione civica e collaborazione istituzionale, nel quadro del principio di sussidiarietà orizzontale.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Monsampolo del Tronto, Massimo Narcisi, il Consigliere comunale con delega alla sicurezza, Massimo Semproni, e il Presidente dell’Associazione, Giovanni Erbuto, insieme a rappresentanti dell’Associazione e della Polizia Locale.

Nel corso dell’incontro, le autorità intervenute hanno evidenziato il valore operativo e organizzativo dell’accordo.

Il Sindaco ha sottolineato la solidità del modello di collaborazione sviluppato nel tempo tra Amministrazione comunale, Polizia Locale e volontariato organizzato: «Questa convenzione rappresenta un esempio concreto di amministrazione condivisa tra Comune, Polizia Locale e volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Un modello che consente di integrare il contributo del volontariato in un quadro regolato e strutturato, rafforzando la presenza sul territorio e la qualità dei servizi alla comunità».

Il Consigliere con delega alla sicurezza ha evidenziato l’evoluzione del sistema operativo maturato negli ultimi anni: «Si è consolidato un modello di lavoro che ha reso più efficace la gestione degli eventi pubblici e delle attività di supporto alla viabilità. L’integrazione tra volontari e Polizia Locale, nel rispetto dei rispettivi ruoli, ha migliorato il coordinamento e la capacità di intervento nei momenti di maggiore afflusso».

Il Presidente dell’Associazione ha richiamato il valore dell’impegno del volontariato nel contesto istituzionale: «Questa convenzione conferma un percorso di crescita organizzativa e di responsabilità condivisa con le istituzioni locali. Il nostro ruolo si pone in maniera complementare e ausiliaria rispetto alla Polizia Locale, con l’obiettivo di contribuire, in modo ordinato e coordinato, alla gestione delle manifestazioni e al supporto alla cittadinanza»

Nel corso della stipula della convenzione è stato espresso un ringraziamento all’Assistente di Polizia Locale Roberto De Angelis per il contributo tecnico e organizzativo nella definizione dell’impianto operativo della convenzione, ritenuto determinante per la strutturazione del modello di collaborazione.

L’Amministrazione comunale ha infine rivolto un sentito saluto al Comandante della Stazione Carabinieri di Monsampolo del Tronto, Maresciallo Maggiore Salvatore Andrea, che, pur impossibilitato a partecipare all’incontro, ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa.

In tale occasione è stata altresì ribadita l’importanza della consolidata collaborazione istituzionale tra l’Arma dei Carabinieri, il Comune, la Polizia Locale e i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, quale elemento essenziale per la promozione della cultura della legalità e per la tutela della comunità.

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