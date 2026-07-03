Il percorso toccherà vari punti di interesse storico e culturale, offrendo un racconto approfondito sull’evoluzione dei lavatoi pubblici e delle fontane cittadine, elementi centrali della vita quotidiana ascolana fino all’età contemporanea

ASCOLI PICENO – Lunedì 6 luglio, con partenza alle 21 da Piazza Matteotti sotto la statua di Cecco d’Ascoli, si svolgerà una nuova camminata culturale serale promossa da Unione Sportiva Acli Marche nell’ambito del progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per rafforzare la rete territoriale del welfare comunitario.

L’iniziativa, dal titolo “Ascoli: dagli antichi lavatoi alle moderne fontane”, è un evento gratuito con guida turistica e accompagnerà i partecipanti alla scoperta di luoghi, strutture e testimonianze legate alla storia dell’acqua in città, tra architetture funzionali, antichi usi comunitari e trasformazioni urbane.

Il percorso toccherà vari punti di interesse storico e culturale, offrendo un racconto approfondito sull’evoluzione dei lavatoi pubblici e delle fontane cittadine, elementi centrali della vita quotidiana ascolana fino all’età contemporanea.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome entro il 4 luglio. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata ad altra data.

Si consiglia abbigliamento comodo, calzature adeguate e di portare una bottiglietta d’acqua.

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