ASCOLI PICENO – L’Ascoli apre la campagna abbonamenti 2026/27 con un video-messaggio che arriva dritto al cuore di chi c’era, di chi ha cantato, gioito, sofferto e sognato insieme a una società e a una squadra capaci di portare un intero popolo fuori da una categoria che non appartiene loro.

“Non sarà un’avventura”.

Non è soltanto un claim, ma una promessa. È il filo che unisce la straordinaria cavalcata, culminata con la promozione alla nuova stagione, la ventottesima, di Serie B. È la voglia di non interrompere quell’abbraccio nato sugli spalti, cresciuto nelle trasferte, esploso in piazza e destinato a vivere ancora. Per raccontare questa storia, l’Ascoli ha scelto i suoi protagonisti più autentici. Ci sono i tifosi, anima e motore di ogni domenica, ci sono volti che hanno scritto pagine importanti della storia bianconera, da Castoldi a Di Venanzio, da Dell’Oglio ad Agostini, fino a Mengoni e Pierantozzi. Ci sono i luoghi che appartengono al patrimonio sentimentale della città, come lo storico Bar di Passarò, dove il tempo sembra fermarsi e una chiacchierata vale più di qualsiasi chat social. Ci sono personaggi che raccontano l’identità ascolana meglio di mille parole, come Gigi il Ruspante. E poi c’è lui, Rafino Cantalamessa, per tanti anni magazziniere del Club e custode dei sogni dei ragazzi delle squadre del vivaio. Oggi in pensione, Rafino diventa il simbolo di quella passione che non cerca riflettori, ma che rappresenta l’essenza più vera dell’Ascoli Calcio.

Il video è un viaggio tra emozioni e memoria. Le note di “Non sarà un’avventura”, diventate la colonna sonora della passata stagione, accompagnano immagini che parlano di continuità, mentre la voce inconfondibile di Tonino Carino riporta alla mente un calcio fatto di emozioni genuine, di domeniche vissute con il cuore in gola e di ricordi che il tempo non ha mai cancellato, anzi ha tramandato di padre in figlio. E’ il messaggio del passato che incontra il presente e lo fa attraverso le immagini di Costantino Rozzi e Carlo Mazzone, simboli eterni dell’identità bianconera, capaci ancora oggi di emozionare generazioni diverse di tifosi. Lo fa con quei luoghi che resistono al passare degli anni e che nessun social network potrà mai sostituire, perché certe emozioni si condividono guardandosi negli occhi.

È questo il senso della nuova campagna abbonamenti: scegliere ancora una volta di far parte di una storia che ogni anno riesce a scrivere un capitolo nuovo con sfide diverse, ma sempre con gli stessi sentimenti, che non conoscono categorie.

Il video si chiude con Rafino che, rivolgendosi alla giovane protagonista in ansia per l’attesa della campagna abbonamenti, sorride e pronuncia una frase destinata a rimanere, ad esserci, ancora una volta:

“…perché mi creda, Signorina, anche questa stagione non sarà un’avventura.”

VIDEO:

La campagna abbonamenti si articola in tre fasi:

1^ FASE: dalle ore 16:00 del 6 luglio fino alle 23:00 del 13 luglio gli abbonati 2025/26 possono confermare il proprio posto in prelazione a prezzo agevolato nei settori Poltroncina Nord, Tribuna Mazzone e Curva Nord;

2^ FASE: dalle ore 10:00 del 17 luglio fino alle ore 23:00 del 29 luglio vendita libera a prezzi agevolati per i settori Poltroncina Nord, Tribuna Mazzone e Curva Nord. Prelazione sull’acquisto nel settore Curva Sud Rozzi a prezzo agevolato per i sottoscrittori di abbonamento Curva Nord 2025/26 che non hanno esercitato la prelazione sul proprio posto nella fase precedente;

3^ FASE: dalle ore 10:00 del 4 agosto e fino alle 20:00 del 21 agosto vendita libera.

Prezzi e fasi di vendita: https://www.ascolicalcio1898.it/?page_id=36843&preview=true

Modulo richiesta abbonamento: https://www.ascolicalcio1898.it/wp-content/uploads/2026/07/Modulo-richiesta-Abbonamento-2026-2027.pdf

Termini e condizioni di abbonamento: https://www.ascolicalcio1898.it/wp-content/uploads/2026/07/Termini-e-condizioni-di-Abbonamento-2026-2027.pdf

Informativa privacy: https://www.ascolicalcio1898.it/wp-content/uploads/2026/07/Informativa-Privacy.pdf

Codice di regolamentazione Ascoli Calcio 1898 FC SPA: https://www.ascolicalcio1898.it/wp-content/uploads/2024/07/Codice_di_regolamentazione_Ascoli_Calcio_1898_FC_SPA.pdf

Regolamento uso stadio 2026-2027: https://www.ascolicalcio1898.it/wp-content/uploads/2026/07/REG-USO-2026.pdf