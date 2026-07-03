La terza edizione del volume racconta un’Italia concreta, innovativa e in trasformazione, impegnata nella costruzione di un futuro più equo e sostenibile

CASTORANO – Il Comune di Castorano è nella Guida dei Comuni Sostenibili italiani 2026/2027, un punto di riferimento nazionale per le buone pratiche e per il turismo sostenibile.

La terza edizione del volume racconta un’Italia concreta, innovativa e in trasformazione, impegnata nella costruzione di un futuro più equo e sostenibile, con il ruolo centrale dei territori nella promozione di modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi.

L’Amministrazione comunale ha aderito alla rete dei Comuni Sostenibili dal 2023, ed è uno dei 167 Comuni presenti nella Guida, laddove trova spazio il nostro patrimonio di esperienze e approfondimenti tematici legati alle buone pratiche sostenibili, forti anche del successo ottenuto a Roma recentemente, dove ci è stato attribuito un Premio speciale per il progetto “Green Food Week”, quale esempio di eccellenza nell’ambito di politiche locali focalizzate al raggiungimento degli obiettivi insiti nell’Agenda 2030.

La dichiarazione della sindaca di Castorano, Rossana Cicconi: “La nostra adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili è dettata dal forte convincimento che uno sviluppo locale non può prescindere da buone pratiche che abbiano nella sostenibilità e nell’inclusione sociale il principale riferimento della nostra azione amministrativa. Ed è in questo quadro che intendiamo muoverci sul piano politico, confidando nell’interazione con altri Comuni ed enti presenti sul territorio nazionale. Siamo altresì orgogliosi di avere modo, attraverso questa Guida, di far conoscere ad una platea più ampia, che abbraccia tutta l’Italia, le nostre peculiarità paesaggistiche, culturali e turistiche”.

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