ASCOLI PICENO – Una nuova identità visiva, vissuta con la stessa passione di sempre e ancorata a profondi valori storici. L’Amatori Rugby Ascoli scrive una pagina inedita davanti a istituzioni, tifosi e partner storici. Nella serata di ieri, giovedì 2 luglio, nella cornice del Campo Aurini di Ascoli Piceno, ha avuto luogo la presentazione ufficiale del rebranding dell’ARA, un momento di svolta cruciale capace di fondere la tradizione del club con una lungimirante visione rivolta al futuro.

Il momento centrale della serata è stato dedicato allo svelamento della veste grafica e del manifesto societario, curati dal partner Webeing. Grande entusiasmo ha accompagnerà il lancio della divisa ufficiale che vestirà i prossimi impegni agonistici del team. Questo profondo restyling estetico rispecchia la volontà di un cambiamento d’impatto, che mantiene però salda l’anima dell’ARA e ne delinea con determinazione i prossimi obiettivi.

L’evento ha segnato anche il formale passaggio di testimone alla guida del club. Il ruolo di presidente, assunto da Massimiliano Bachetti, raccoglie l’eredità dello storico ex presidente Dino Lauretani, figura che per anni ha guidato il movimento rugbistico ascolano con immensa dedizione. Bachetti, intervenendo nel corso della presentazione, ha sottolineato come «la priorità assoluta del mio mandato pluriennale rimanga il consolamento del legame con il territorio e lo sviluppo del settore giovanile, affinché il campo e la Clubhouse tornino a essere il vero fulcro aggregativo della comunità».

A dare ulteriore risalto al progetto è stato l’intervento di Roberta Faraotti di Fainplast, main sponsor da circa vent’anni dell’ARA : «Quello tra Fainplast e l’Amatori Rugby Ascoli è un legame solido che dura da due decenni, fondato su valori profondi che vanno ben oltre la semplice sponsorizzazione. Quest’anno rinnoviamo con entusiasmo il nostro sostegno a una società dinamica e ambiziosa: le tante novità presentate oggi confermano la volontà di far crescere il movimento sul territorio, mettendo al centro i giovani e offrendo loro la possibilità di praticare una disciplina nobile come il rugby.»

I sani principi dello sport espressi nel manifesto restano la bussola dell’azione societaria: tradizione, rispetto, coraggio, passione e sostegno. In coerenza con questa filosofia inclusiva, i dirigenti hanno annunciato l’avvio della stagione sportiva strutturata per accogliere tutte le classi d’età.

A supporto della presidenza, l’organigramma si arricchisce di figure tecniche e dirigenziali di assoluto rilievo, presentate ufficialmente durante l’incontro. La pianificazione del gioco sarà coordinata dal preparatore atletico Natale Santori, mentre la gestione e il potenziamento della rosa sono affidati al direttore sportivo Emidio Forlini. La conduzione tecnica della prima squadra sul campo spetterà invece all’allenatore Roberto Berardi, coadiuvato dal tecnico della mischia Daniele Alesi ; lo staff continuerà a lavorare a stretto contatto con il capitano Andrea Lauretani, il primo a indossare la nuova maglia sul palco.

All’incontro è intervenuto anche l’Assessore allo Sport Nico Stallone, che ha annunciato una novità cruciale per le strutture del club: la decisione del Comune di Ascoli Piceno di candidare al bando nazionale “Sport e Periferie” il progetto per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo Polifunzionale nell’area ex Zannoni.

«Abbiamo individuato nel rugby una delle discipline strategiche su cui investire – ha dichiarato l’Assessore Stallone – premiando un progetto che mette al centro i giovani, l’inclusione e il valore sociale dello sport. Se il finanziamento verrà assegnato, nell’area ex Zannoni nascerà un moderno centro sportivo destinato a diventare un punto di riferimento all’avanguardia per il territorio e per le future generazioni di atleti. Qualora il progetto non dovesse rientrare nel bando nazionale – ha precisato l’Assessore – il Comune ha comunque già stanziato 1 milione di euro per finanziare la nuova casa dell’ARA Rugby, un investimento che andrà a integrarsi ai 600mila euro con cui contribuirà direttamente l’Amatori Rugby Ascoli».

Un grande segnale di fiducia che riempie d’orgoglio l’Amatori Rugby Ascoli e responsabilizza tutto il club a lavorare sodo affinché questa importante opportunità si trasformi presto in una realtà concreta per tutta la comunità ascolana. Questo percorso di apertura sul territorio troverà il suo culmine nel mese di settembre, quando prenderanno il via gli open day con prove interamente gratuite, pensati per avvicinare i ragazzi di ogni fascia d’età al mondo della palla ovale.

La serata, concepita come un appuntamento di festa aperto a tutti, si è conclusa con una cena di networking organizzata all’interno della Clubhouse. Un vero e proprio “terzo tempo” al quale hanno partecipato i sostenitori del club e le aziende partner : Fainplast, Bachetti Food, Dynacode, Webeing, Bper Banca, Servizi Italia, Cialab, C.i.a.m., Xentek, Fiorelli Costruzioni, Fulvi Packing e Avis.