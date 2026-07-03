ASCOLI PICENO – Dai campi della regione fino ai più prestigiosi palcoscenici nazionali, la Sezione AIA di Ascoli Piceno continua a tracciare un percorso di crescita straordinario, celebrando una stagione ricca di successi, promozioni e riconoscimenti di altissimo livello.

Il percorso di crescita tecnica e associativa della sezione si riflette direttamente nei passaggi agli organi tecnici nazionali. Un enorme in bocca al lupo va ad Antonio Tarli, promosso alla Commissione Arbitri Interregionali, a Walter Storoni, che raggiunge la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti, e a Simone Onori, pronto per la nuova avventura nella Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a 5. A tutti loro va l’augurio dell’intera sezione per le prossime e stimolanti sfide sul rettangolo di gioco.

Un momento di profonda commozione e gratitudine è dedicato a Diego Castelli, che conclude il suo importante e brillante percorso in Serie D. Anni di sacrifici, professionalità e passione autentica hanno contraddistinto il suo cammino; Diego è stato, ed è tuttora, un esempio cristallino per tutti i nostri giovani arbitri, ai quali ha dimostrato cosa significhi indossare questa divisa. A lui va il ringraziamento più profondo da parte di tutta la sezione per aver portato così in alto il nome di AIA Ascoli Piceno in tutta Italia.

Il valore della scuola arbitrale picena è stato brillantemente certificato anche durante l’ultimo Galà del Calcio Marchigiano, dove i fischietti ascolani hanno fatto bottino pieno di riconoscimenti prestigiosi. Sul palco delle premiazioni, Antonio Tarli ha ricevuto il Premio “Maurizio Gasparoni” come arbitro della terna del campionato di Promozione, mentre Mattia Rosa è stato insignito del Premio “Sabatino Angelini” come miglior arbitro della categoria Juniores Regionale. A completare il quadro dei trionfi è stato Cristian Angelini, premiato come miglior arbitro per la categoria Allievi.

A coronamento di questi splendidi risultati, il Presidente della Sezione di Ascoli Piceno, Massimiliano Bachetti, ha espresso la sua totale soddisfazione dichiarando che l’intera associazione è orgogliosa e profondamente felice per i traguardi raggiunti dai ragazzi. Dietro ogni promozione e dietro ogni premio individuale consegnato al Galà del Calcio Marchigiano c’è un lavoro invisibile fatto di dedizione, continui allenamenti, formazione tecnica e, soprattutto, di grandi valori umani. Vedere gli arbitri ascolani eccellere sia a livello regionale che nazionale è la dimostrazione che la strada intrapresa è quella giusta. Il Presidente ha poi rivolto un pensiero speciale a Diego Castelli per lo straordinario percorso concluso e un grande augurio a chi inizia una nuova avventura nelle categorie nazionali, ribadendo come la sezione si confermi una vera e propria scuola di vita, pronta a investire sempre di più sul futuro dei giovani.

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