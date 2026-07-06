ASCOLI PICENO – Per il quarto anno consecutivo, Marco Fioravanti si conferma sul podio dei sindaci più amati d’Italia.

L’edizione 2026 della classifica sul gradimento dei primi cittadini, pubblicata dal Sole 24 Ore, ha visto Fioravanti piazzarsi al secondo posto a livello nazionale.

“Un risultato che testimonia il rapporto di fiducia costruito nel tempo con la comunità ascolana e che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale” ha dichiarato entusiasta il sindaco Fioravanti.

“Accolgo questo risultato con grande emozione e profonda gratitudine. Essere al secondo posto in Italia nell’indice di gradimento dei sindaci è un onore che condivido con tutta la squadra che ogni giorno lavora con passione, competenza e spirito di servizio per Ascoli Piceno. Questo riconoscimento non è personale, ma appartiene anche ai tanti cittadini che continuano a darci fiducia e a partecipare con entusiasmo al percorso di crescita che stiamo costruendo insieme” afferma il primo cittadino.

Per Fioravanti, è il quarto anno consecutivo sul podio: 2° posto nel 2022 e 2023, 1° posto nel 2025 e 2° posto nel 2026 (non partecipante nel 2024, anno delle elezioni comunali).

“Essere presente sul podio per quattro anni consecutivi è un traguardo straordinario, che mi rende orgoglioso ma che, soprattutto, responsabilizza ancora di più me e tutta la squadra amministrativa. È uno stimolo a continuare a lavorare con determinazione, ascoltando le esigenze della comunità, portando avanti i progetti avviati e costruendo nuove opportunità per il futuro del territorio. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli ascolani per il sostegno e l’affetto che ci dimostrano ogni giorno: con passione, entusiasmo e visione, continuiamo nel percorso che abbiamo intrapreso fin dal giugno 2019” conclude il sindaco.

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