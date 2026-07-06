MONTEDINOVE – Dal 10 luglio al 28 agosto lezioni gratuite di yoga a Montedinove Dal 10 luglio al 28 agosto, a Montedinove, si svolgerà un ciclo di lezioni gratuite di yoga tenuto dagli insegnanti del Centro Hara Scuola di Yoga. L’iniziativa è coordinata dall’U.S. Acli provinciale Aps e viene realizzata dopo i buon riscontri delle precedenti edizioni, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Montedinove.
Le lezioni di yoga si svolgeranno ogni venerdì dalle 19,30 alle 20,30 a Montedinove, nello splendido centro storico, presso “Lo spiazzo” dal quale sarà possibile ammirare anche la bella veduta sui Monti Sibillini. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di pioggia o maltempo (è infatti disponibile uno spazio al chiuso).
Per partecipare al ciclo di lezioni è necessario portare un tappetino o un asciugamano. Per maggiori informazioni o per le iscrizioni si può contattare il numero 3934836897.
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