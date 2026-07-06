ROCCAFLUVIONE – Un importante momento culturale nella serata del 5 luglio a Roccafluvione con l’evento “In Sul calare del Sole -la sera dei poeti”, promosso dall’ Amministrazione Comunale in collaborazione con la ProLoco.

Con la direzione artistica di Walter Galotto, compagnie teatrali in giro per il paese, hanno declamato e messo in scena le più belle poesie: dalle locali di Emidio Ferretti al dialetto di Cagnucci, da Leopardi e Carducci a Mercantini e alle poesie in musica. Animate dai bambini de Il Piccolo Siparietto di Roccafluvione, i Donattori, Oepra Show, Minimo Teatro, I Castoretti e The Dreamers- Acoustic duo sono state le compagnie locali che hanno dato vita ad una serata indimenticabile, in parte bagnata ma con un vasto pubblico. Un evento che dimostra che la cultura è un importante mezzo di unione e di grande interesse.

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