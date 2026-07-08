ARQUATA DEL TRONTO – Dopo l’approvazione del progetto, ecco l’incremento del contributo. Nuova vita per

la Rocca medievale di Arquata del Tronto, simbolo del comune piceno più colpito dal

terremoto.

La Cabina Sisma ha infatti dato l’ok all’integrazione di 1,4 milioni, che porta l’importo

complessivo dell’intervento a 5,4 milioni. Un incremento connesso al maggiore livello

di definizione progettuale, ed in particolare anche all’aggiornamento dei prezzi unitari

sulla base del Prezzario Unico Regionale.

L’intervento rientra nel programma di ricostruzione del centro storico e vede l’Usr

come soggetto attuatore, incaricato della gestione dell’intero processo realizzativo.

«L’obiettivo è restituire al territorio non solo un bene storico restaurato, ma anche

un luogo identitario e simbolico, destinato a diventare uno degli spazi centrali della

rinascita di Arquata, memoria della storia del paese e della ricostruzione post-sisma –

spiega il commissario straordinario, Guido Castelli -. Stiamo lavorando alacremente

per far sì che tutto avvenga sì il prima possibile, ma soprattutto nel modo migliore.

Ringrazio, oltre al Comune ed all’Usr, la Regione Marche guidata dal presidente

Acquaroli».

“Sono risorse essenziali, così come la collaborazione tra Comune, Commissario

Castelli e Usr. È fondamentale che questa collaborazione consenta di avviare i lavori

il prima possibile, anche ad Arquata capoluogo e soprattutto sulla Rocca. Al momento,

è di primaria importanza per noi. Ringraziamo tutti e siamo certi che il cantiere potrà

essere avviato entro agosto”, afferma il sindaco Michele Franchi.

Il progetto esecutivo per il restauro ed il risanamento conservativo appena approvato

dall’Usr riguarda dunque uno degli edifici storici del territorio, posto su un promontorio sopra l’abitato e profondamente segnato dal sisma, che ha provocato

crolli diffusi, espulsione di materiali e gravi compromissioni degli apparati murari.

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, le murature presentano situazioni di

forte fragilità, con vuoti interni, distacchi tra i paramenti e lesioni diffuse, aggravate

nel tempo anche da condizioni di abbandono e carenza di manutenzione.

Il progetto punta a un intervento complessivo di riparazione, miglioramento sismico

e restauro, basato sui principi del minimo intervento, della compatibilità dei materiali

e della riconoscibilità delle integrazioni, al fine di preservare l’autenticità del

monumento.

Tra le principali lavorazioni previste figurano il consolidamento delle murature

attraverso tecniche tradizionali e innovative – come scuci e cuci, iniezioni di malte e

sistemi di rinforzo diffusi – il ripristino delle parti crollate e la ricostruzione degli

elementi architettonici, incluse merlature e porzioni di torrione.

Accanto agli interventi strutturali, il progetto prevede anche un’ampia opera di

restauro delle superfici in pietra e una riqualificazione degli spazi esterni, con

interventi sul parco circostante, sui percorsi e sulla sicurezza dei versanti.

Particolare attenzione è dedicata alla futura fruizione del complesso: la Rocca sarà

resa accessibile e visitabile, con soluzioni per il superamento delle barriere

architettoniche e nuovi percorsi interni ed esterni.

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