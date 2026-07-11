A contendersi il palio saranno Davide Dimarti (Piazzarola), Adalberto Rauco (Porta Maggiore), Lorenzo Melosso (Porta Romana), Mattia Zannori (Porta Tufilla), Luca Innocenzi (Porta Solestà) e Tommaso Finestra (Sant’Emidio)

ASCOLI PICENO – E venne il giorno più atteso dalla città delle Cento Torri.

Oggi, sabato 11 luglio, si svolge ad Ascoli Piceno la Quintana di Ascoli, la Giostra allo Squarcia con obiettivo il Palio in onore della Madonna della Pace. Drappo realizzato dall’artista ascolano Ado Brandimarte.

La Quintana è una gara di abilità e destrezza. I cavalieri, armati di una lunga lancia, sono chiamati a percorrere per tre volte (tornate) in sella ai rispettivi cavalli un percorso ad otto con al centro il Moro, un maestoso fantoccio il cui scudo va centrato al meglio.

Vince il palio il cavaliere (e quindi il sestiere) che sarà stato più veloce in pista (senza commettere penalità) e più preciso al bersaglio.

A contendersi il palio saranno Davide Dimarti (Piazzarola), Adalberto Rauco (Porta Maggiore), Lorenzo Melosso (Porta Romana), Mattia Zannori (Porta Tufilla), Luca Innocenzi (Porta Solestà) e Tommaso Finestra (Sant’Emidio).

La giostra sarà preceduta dal corteo in costumi del Quattrocento che dalle 19.30 attraverserà le vie del centro storico fino ad arrivare al campo dei giochi dello Squarcia dove i sei cavalieri si contenderanno il palio.

La giostra al campo dei giochi sarà trasmessa in diretta streaming dalle ore 20 attraverso le pagine Facebook, Instagram e Youtube della Quintana di Ascoli Piceno e su Vera Tv.

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