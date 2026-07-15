Coinvolti artisti tra ballerini, cantanti e musicisti. Saranno inoltre presenti 47 espositori tra artigianato, commercio e proposte gastronomiche

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per un tradizionale appuntamento.

Il 14 luglio ad Ascoli, alla sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Notte Bianca di Porta Maggiore, che si svolgerà venerdì 24 luglio presso il quartiere di Piazza Immacolata.

Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore agli Eventi Giovanni Silvestri, il presidente di Ascoli Servizi Comunali, Andrea Zambrini, il presidente del Gruppo Cinofilo Piceno, Luigi Cataldi, il direttore generale di Ce.Di. Marche, Michele Palatresi, il titolare di Sì con Te Superstore – Ascoli Piceno, Alberto Belli, e Ida Capriotti di Idf3.

Testimonial della festa sarà la nota artista Jo Squillo.

Coinvolti artisti tra ballerini, cantanti e musicisti. Saranno inoltre presenti 47 espositori tra artigianato, commercio e proposte gastronomiche.

Ad aprire la serata sarà, come da tradizione, il Sestiere di Porta Maggiore, con il corteo e l’esibizione degli sbandieratori in piazza Immacolata. Dalle ore 21 prenderanno il via contemporaneamente gli spettacoli previsti nei diversi punti del quartiere, mentre l’esibizione musicale principale è programmata intorno alla mezzanotte.

Dalle 23.30 le piste da ballo saranno aperte a tutti e saranno organizzati momenti di karaoke e intrattenimento partecipativo. In programma anche tornei di burraco, freccette e biliardino, insieme ad altre iniziative.

Spazio anche alle famiglie e agli appassionati di animali grazie alla partecipazione del Gruppo Cinofilo Piceno. Nell’area concessa dalla parrocchia di Santa Maria Goretti si svolgerà una passerella dedicata a diverse razze canine.

Poi l’evento più atteso: alle 23.45 concerto di Jo Squillo.

Tutte le attività commerciali del quartiere resteranno aperte e proporranno offerte speciali, sconti che in alcuni casi arriveranno fino all’80 per cento e menù promozionali a prezzi contenuti.

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