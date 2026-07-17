ASCOLI PICENO – Venerdì 24 luglio, alle ore 21 il chiostro di San Francesco ospiterà “Fare un film è un’avventura”, un incontro con il regista ascolano Giuseppe Piccioni, autore di film come “Il Grande Blek”, “Fuori dal mondo”, “Luce dei miei occhi”, “L’ombra del giorno”, “Il rosso e il blu” e “Zvanì”. Sarà un’occasione speciale per ascoltare Piccioni raccontare il proprio lavoro: dall’idea di una storia alla scelta dei luoghi e del cast, dalla scrittura alla realizzazione di una scena, fino al rapporto con gli attori. Un percorso, quello che porta dalla pagina scritta alla proiezione in sala, fatto di gioie e difficoltà, raccontato attraverso ricordi, dimostrazioni pratiche su come si recita un dialogo o si scrive una scena, momenti di coinvolgimento diretto del pubblico, domande e sorprese.

“Giuseppe Piccioni – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è un artista che porta il nome di Ascoli nel cinema italiano e internazionale. Con la nostra città ha un legame profondo, non solo affettivo ma anche creativo: proprio qui ha ambientato e girato scene di alcuni dei suoi film più belli, ultimo dei quali “L’ombra del giorno”. Poter accogliere appuntamenti con personaggi di caratura nazionale e internazionale come Piccioni è motivo di grande orgoglio: eventi di questo tipo valorizzano Ascoli e rafforzano la nostra vision di una città che investe sulla cultura come leva di crescita e di attrattività”.

Dalle scene de “Il Grande Blek” a quelle di “L’ombra del giorno” e “Zvanì”, proiettate sullo schermo nel corso della serata, il pubblico potrà ripercorrere la storia di un regista attraverso il suo lavoro. “Come nasce un film? Quale viaggio compie il regista nell’idearlo? In che modo i personaggi vengono creati e inseriti in un contesto narrativo? Cosa comporta la scelta degli attori? Che rapporto c’è tra realtà e finzione? Tra verità e artificio? Dove cogliamo lo sguardo del regista?”. Sono queste le domande che lo stesso regista si pone. “Tra racconti, proiezioni di scene dei miei film, motivi che mi hanno portato a scegliere i luoghi delle mie storie, cercherò di far capire al pubblico la difficoltà e la bellezza di questo lavoro. Parlerò della regia, del problema delle scelte, dei segreti della messa in scena, della scrittura di un dialogo, del lavoro con gli attori. Della ricerca di uno sguardo personale riconoscibile, ma non esibito, sempre inseguendo e corteggiando una verità nascosta, non immediatamente a portata di mano. Farò tutto questo con il pubblico, attraverso le loro domande, le curiosità, gli aneddoti, i racconti. Spero sarà divertente. Proverò a ricostruire il lavoro del regista – ha spiegato Piccioni – inteso come capacità di compiere delle scelte e di arrivare alla fine del film con il minor numero possibile di rimpianti sulle scelte fatte. Il film come un’avventura condivisa con tutti i collaboratori, nella speranza di sorprendere e confidando che lo spettatore trovi sullo schermo qualcosa che lo riguarda. Ancora più grande è la gioia di raccontarmi nella mia città, in uno dei luoghi più suggestivi del suo centro storico dove molti anni fa ho girato alcune scene del mio primo film, Il Grande Blek”.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Ascoli insieme ad Ascoli da Vivere, con il contributo di Ascoli Reti Gas, e vede tra gli sponsor Osterie e Botteghe Francescane di Luigi Silvestri, amico di lunga data di Giuseppe Piccioni, con cui il regista ha già collaborato in altre occasioni e che ha dato il proprio contributo anche all’organizzazione di questo appuntamento. Un ringraziamento anche alla Dimora Storica La Torre B&B per l’ospitalità fornita al regista Piccioni.

Si ricorda che la partecipazione all’evento è gratuita.

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