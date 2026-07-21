ASCOLI PICENO – Si è aperta questa mattina, 21 luglio, la mostra “Ascoli Calcio 1898 – La nostra storia” ospitata alla sala Cola dell’Amatrice e promossa dal Comune in collaborazione con l’Aps Museo dell’Ascoli. L’esposizione, dedicata alla storia e ai cimeli della squadra bianconera, sarà visitabile fino a giovedì 23 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, a ingresso libero.

La mostra sarà aperta anche domani 22 luglio in occasione della cerimonia del sorteggio del calendario del Campionato di Serie B 2026/2027, in programma al Teatro dei Filarmonici, che porterà in città addetti ai lavori, tifosi e appassionati da tutta Italia.

“Iniziative come questa – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – permettono di raccontare la storia sportiva della città e il legame profondo che unisce generazioni di ascolani attorno ai colori bianconeri. In un momento in cui Ascoli è al centro dell’attenzione nazionale grazie alla cerimonia del calendario di Serie B, questa esposizione è il modo migliore per accogliere in città i tanti ospiti previsti”. Tra i pezzi più prestigiosi in esposizione ci sono la maglia storica di Carlo Mazzone, quella dell’indimenticato Nicolini e la maglia indossata nella finale di Mitropa Cup del 1986, oltre a gagliardetti e materiale d’epoca che ripercorrono oltre un secolo di storia del club.

L’assessore allo Sport, Nico Stallone, ha aggiunto: “Il legame tra Ascoli e la sua squadra è qualcosa di unico, che va oltre il campo. Lo dimostra l’entusiasmo di queste settimane, e lo confermano i cimeli che potranno essere ammirati in mostra: pezzi che raccontano la passione di intere generazioni. Ringrazio l’Aps Museo dell’Ascoli per il lavoro di ricerca e conservazione che rende possibile questo racconto. Rivedere le maglie che hanno scritto pagine di storia bianconera è un’emozione unica e speciale, un qualcosa che solo l’Ascoli Calcio riesce a regalare”.

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