ASCOLI PICENO – «La violenta grandinata di ieri, che ha colpito anche diversi Comuni del cratere, ha

provocato danni che stiamo monitorando con la massima attenzione. Ho avuto modo

di confrontarmi direttamente con alcuni sindaci, tra i quali Alessandro Gentilucci di

Pieve Torina e Silvia Bernardini di Ussita per comprendere gli effetti e i danni provocati

dalle palle di grandine cadute, in particolare sui tetti delle soluzioni abitative di

emergenza. Da una prima ricognizione risulta che sono stati danneggiati anche alcuni

tetti delle SAE, dove vivono famiglie che attendono di poter rientrare nelle proprie

abitazioni. Siamo in costante contatto con le amministrazioni comunali e con ERAP,

che ha la gestione per la manutenzione per alcuni dei villaggi Sae e che si trova già sul

posto con i tecnici per primi interventi di riparazione e con la società in house SIA per

seguire l’evolversi della situazione e organizzare gli interventi necessari.

Stiamo monitorando con attenzione la situazione insieme alla Regione Marche, in

particolare con l’assessore regionale alla Protezione Civile Tiziano Consoli, con il quale

il confronto è continuo. Il lavoro di squadra tra tutte le istituzioni coinvolte ha un

obiettivo preciso: risolvere nel più breve tempo possibile le criticità emerse e dare

risposte concrete a una popolazione che sta già affrontando le difficoltà legate al

percorso della ricostruzione.»

Lo dichiara il commissario alla ricostruzione Guido

Castelli in una nota stampa del 22 luglio.

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