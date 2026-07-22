ASCOLI PICENO – «La violenta grandinata di ieri, che ha colpito anche diversi Comuni del cratere, ha
provocato danni che stiamo monitorando con la massima attenzione. Ho avuto modo
di confrontarmi direttamente con alcuni sindaci, tra i quali Alessandro Gentilucci di
Pieve Torina e Silvia Bernardini di Ussita per comprendere gli effetti e i danni provocati
dalle palle di grandine cadute, in particolare sui tetti delle soluzioni abitative di
emergenza. Da una prima ricognizione risulta che sono stati danneggiati anche alcuni
tetti delle SAE, dove vivono famiglie che attendono di poter rientrare nelle proprie
abitazioni. Siamo in costante contatto con le amministrazioni comunali e con ERAP,
che ha la gestione per la manutenzione per alcuni dei villaggi Sae e che si trova già sul
posto con i tecnici per primi interventi di riparazione e con la società in house SIA per
seguire l’evolversi della situazione e organizzare gli interventi necessari.
Stiamo monitorando con attenzione la situazione insieme alla Regione Marche, in
particolare con l’assessore regionale alla Protezione Civile Tiziano Consoli, con il quale
il confronto è continuo. Il lavoro di squadra tra tutte le istituzioni coinvolte ha un
obiettivo preciso: risolvere nel più breve tempo possibile le criticità emerse e dare
risposte concrete a una popolazione che sta già affrontando le difficoltà legate al
percorso della ricostruzione.»
Lo dichiara il commissario alla ricostruzione Guido
Castelli in una nota stampa del 22 luglio.
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