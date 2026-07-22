Un’imperdibile serata di danza, musica e spettacoli sotto le stelle, che si aprirà già alle 20:30 con la sfilata per le vie del quartiere da parte del gruppo figuranti, musici e sbandieratori del sestiere

ASCOLI PICENO – Cresce l’attesa per la Notte Bianca di Porta Maggiore: venerdì 24 luglio si terrà la 16° edizione della kermesse.

Un’imperdibile serata di danza, musica e spettacoli sotto le stelle, che si aprirà già alle 20:30 con la sfilata per le vie del quartiere da parte del gruppo figuranti, musici e sbandieratori del sestiere di Porta Maggiore e proseguirà fino alle 2 di notte. Per tutta la serata, Porta Maggiore si trasformerà in un unico grande palcoscenico diffuso, con musica, danza, sport e intrattenimento per tutte le età.

“Come ormai da tradizione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – l’estate ascolana si arricchisce di un appuntamento che porta la festa nei quartieri cittadini. La Notte Bianca di Porta Maggiore è un evento che cresce edizione dopo edizione e che dimostra quanto la nostra comunità sappia mettersi in gioco per animare le vie in cui vive ogni giorno”. Il clou della serata è atteso per le 23.45, quando salirà sul palco l’ospite speciale Jo Squillo. L’iniziativa coinvolgerà numerose vie del quartiere con concerti, dj set, scuole di ballo, esibizioni sportive, tornei, mostre e animazioni per bambini. Non mancheranno espositori di artigianato e tipicità locali, cibo di strada e prodotti tipici lungo tutto il percorso della manifestazione.

L’assessore agli Eventi, Gianni Silvestri, ha aggiunto: “La Notte Bianca permette di valorizzare i quartieri cittadini. Porta Maggiore, con le sue associazioni e le tante realtà sportive e culturali, è l’esempio virtuoso di come una comunità di quartiere possa organizzare una grande festa come questa. Invito tutti a partecipare”.

Di seguito il programma completo della serata.

Ore 20.30

Sfilata per le vie del quartiere del gruppo figuranti, musici e sbandieratori del sestiere di Porta Maggiore

Dalle 21.00 alle 2.00:

Viale Benedetto Croce

“Chill in Deep” live music – giovanissimi ragazzi ascolani che incontrano la migliore musica di tutti i tempi

Via Pisa

“Walter e Giampy Music”: per una notte di allegria

Piazza Immacolata

Presentazione di tutte le squadre della scuola calcio “Piazza Immacolata”

Gruppo cinofilo Piceno: rassegna cinofila riservata ai cani iscritti ai libri genealogici, con partecipazione di unità cinofile specializzate nella ricerca e soccorso, presso il campetto di calcio G.C. Parrocchia di Santa Maria Goretti

Mostra statica a cura dell’Associazione “Vespa Club Ascoli Piceno”

“Futura APS”: supereroi, principesse e…sorrisi in corsia

Torneo di freccette per tutte le età organizzato dalla A.S.D. Thomas Club e Dart & Ball

Torneo di biliardino con iscrizioni gratuite aperto a tutte le età organizzato dalla A.S.D. Thomas Club e Dart & Ball

Torneo di burraco coordinato e diretto da Silvia Cameli

“Parole che restano”: gruppo libero di promozione culturale

Allenamento dimostrativo di “Ginnastica Dinamica Militare Italiana” con l’istruttore Emanuele Califano

Esposizione di telescopi presso il Centro Ottico Vision

Esibizione del gruppo musicale “The Holograms”: pop/rock al femminile

Stefano Tisi…non solo musica

Via Fermo

La musica di Alessandro Travaglini dj set

Via Erasmo Mari

“Ragazzi di strada”…musica anni 60/70/80

Via Vittorio Emanuele Orlando

La migliore musica di liscio anni 60/70/80 con “Tonino Musica e Magia” e balli di gruppo con la maestra Mary Mandozzi

Via Pesaro

“Zenigata” canta Lucio Battisti: un viaggio tra le emozioni della più bella musica italiana di sempre

The Best Music Ever – My History: Ermanno Carucci dj

Animazione balli popolari del centro sud Italia con “I Piceni Pizzicati”

Via Augusto Murri

Esibizione scuola di ballo “Muevete Dance Academy” degli insegnanti Federico Grossi e Daniela Domizi

“The Dreamers Acoustic Duo”: la melodia di una chitarra ed una voce che accompagnano un genere pop di cover internazionali ed italiane

Via Kennedy

“Cuore d’Italia Band”: la musica per ballare tutta la notte

Viale Indipendenza

Menage Music Trio: un viaggio nel tempo tra i brani più ricercati del pop italiano ed internazionale

Dalle 21:30 – Itineranti per le vie del quartiere

Sonatori di Sant’Emidio – Musica Popolare

Ore 23.45: l’ospite della notte “Jo Squillo” – Piazza Immacolata

Danza, musica e spettacolo sotto le stelle

A.S.D. Ginnastica Ascoli; Scuola di danza “Life for Dance”, diretta dall’insegnante Flavia Tosti; Scuola di danza “Akkademia delle Fate”, diretta dall’insegnante Stefania Miano; S.S.D. Sport Life Club: ginnastica ritmica; Scuola di ballo country “Wild Angels” Marche/Abruzzo: balli ed animazione; Gruppo di social dance dell’Uteap (Università del Tempo Libero di Ascoli Piceno), diretto dall’insegnante Irene Coccia; Scuola di danza “Il Cigno” dell’insegnante Claudia Battista Rodi; ASD scuola di ballo “Salsavor” dei maestri Francesco Nikpali e Sandra Gatti; A.S.D. Palma d’Oro e A.S.D. Universo del Dance World Centre: esibizione campioni italiani, spettacoli di varie discipline di danza sportiva e balli con coinvolgimento di tutti i presenti; Scuola di danza “Danzando sul Pentagramma” dell’insegnante Annarosa Piacenti

Sponsor: Ascoli Servizi Comunali e Ce.Di. Marche (Supermercato Sì Con Te)

Con la partecipazione di: Avis Comunale di Ascoli Piceno, con punto informativo e truccabimbi; Croce Rossa Italiana, Comitato di Ascoli Piceno Onlus; Aido, Gruppo comunale di Ascoli Piceno “Maresciallo Pasquale Serio”; Admo Marche: alla ricerca del tipo giusto; Associazione ricreativa culturale “Club Pallonari Ascoli”; Società di San Vincenzo de Paoli: Consiglio centrale di Ascoli Piceno; Associazione “Il Sole di Giorgia” ODV; A.S.D. Ascoli Calcio a 5; Associazione culturale “Vivi Maggiore”; AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla APS/ETS, sezione di Ascoli Piceno; International Inner Wheel Ascoli Piceno

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