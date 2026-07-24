L’auspicio è di un immediato riscontro, traducendosi in un’accelerazione delle procedure e nella rapida ripresa dei lavori di un’opera attesa da troppo tempo

ARQUATA DEL TRONTO – Si è svolta ieri, 23 luglio, ad Arquata del Tronto la conferenza stampa dedicata alla situazione della SS4 Salaria, un’opera indispensabile per assicurare collegamenti più sicuri ed efficienti, migliorare la qualità della mobilità e sostenere lo sviluppo economico e sociale dell’intero comprensorio.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita con forza la necessità di procedere senza ulteriori indugi allo sblocco dei lavori, ponendo fine a una situazione di stallo che continua a penalizzare cittadini, imprese, lavoratori e amministrazioni locali.

“A sostegno di questa richiesta per noi urgentissima – spiega il sindaco Michele Franchi – è stata inviata una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale si chiede un intervento urgente del Governo affinché venga individuata e attuata in tempi rapidi una soluzione per la ripresa e la conclusione dei lavori. I ritardi accumulati rappresentano un grave freno al rilancio del territorio, già profondamente segnato dagli eventi sismici degli ultimi anni. La realizzazione della SS4 Salaria costituisce un’opera indispensabile per l’intero sistema della viabilità dell’intero centro Italia. La mobilitazione proseguirà fino a quando non saranno assunti provvedimenti concreti. Le comunità, gli amministratori, le imprese e tutti gli attori del territorio chiedono che alle parole seguano i fatti, ripristinando la viabilità mediante la riapertura della strada originaria togliendo il semaforo”.

L’auspicio è che la lettera trasmessa al ministro e l’appello lanciato da Arquata del Tronto trovino un immediato riscontro, traducendosi in un’accelerazione delle procedure e nella rapida ripresa dei lavori di un’opera attesa da troppo tempo e indispensabile per il futuro del territorio.

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