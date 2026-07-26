ASCOLI PICENO – Grazie alla collaborazione tra Unione Sportiva Acli, Centro Hara Scuola di yoga e varie amministrazioni comunali si stanno svolgendo una serie di lezioni gratuite di yoga a Castel di Lama, Appignano, Rotella, Castorano, Montedinove e Colli che stanno coinvolgendo più di 150 persone.

A Castel di Lama le lezioni si tengono ogni lunedì dalle 7,30 alle 8,30 presso la pista di pattinaggio in via Scodalupo.

A Rotella, invece, sempre ogni lunedì dalle 19 alle 20 presso l’Area Ex Dancing in Piazzale Europa o presso il campo sportivo.

Ad Appignano del Tronto l’appuntamento è ogni martedì dalle 19 alle 20 presso il parco giochi comunale “Sergio De Angelis”, mentre a Castorano le lezioni si svolgono ogni mercoledì dalle 19 alle 20 presso il Parco Campo Fiera.

Il giovedì, presso il Parco Leopardi (vicino TGM), l’iniziativa si svolge ogni giovedì dalle 19 alle 20, il venerdì a Montedinove, dalle 19,30 alle 20,30 presso “Lo spiazzo” – veduta Monti Sibillini.

La partecipazione alle lezioni gratuite di yoga è gratuita ma occorre prenotarsi con un messaggio al numero 3495711408 (numero a cui si possono chiedere anche informazioni).

Le attività sono rese possibili grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Castel di Lama, Appignano, Rotella, Castorano, Montedinove e Colli.

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