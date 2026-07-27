ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che, dalle ore 10 di domani, martedì 28 luglio, saranno in vendita i biglietti per assistere all’
E’ possibile acquistare i tagliandi online o nei punti vendita fisici Ticketone.
La vendita per il settore ospiti (prezzo unico di 14,00 €) è attiva solo per i residenti nella Regione Lazio.
Questi i prezzi per i settori locali:
– Poltroncina Nord: 35,00 € (Intero), 20,00 € (Donna, Over 65, U18);
– Tribuna Mazzone: 20,00 € (Intero), 14,00 € (Donna, Over 65, U18), 5,00 € (Over 80, U14);
– Curva Nord: 14,00 € (Intero), 10,00 € (Donna, Over 65, U18), 5,00 € (Over 80, U14).
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