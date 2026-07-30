Soddisfatto il mister Tomei dopo i test e le due vittorie. Tanto spazio anche per i giovani che hanno trovato spazio.

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Le parole del tecnico dopo l’allenamento congiunto con Trodica e Santegisese che ha dato risposte positive per il Picchio.

Mister Tomei “Servono per mettere minutaggio dentro. Un buon allenamento in entrambe le situazioni e cerchiamo di finire domenica il primo ciclo di preparazione con un buon lavoro messo dentro. L’importante non farsi male. Acampora? Ha preso una botta sulla rotula, una tacchetto penso non sia nulla di grave. Milanese nel primo tempo col Trodica solo per spezzare un po’ il minutaggio. Gori ha avuto un problema gastrointestinale ha lavorato a parte anche con Curado. Perciun si mette a disposizione deve entrare nei meccanismi, sta crescendo come condizione e cerchiamo di inserirlo pian piano, ottima la sua predisposizione al lavoro. Col Trodica ho dato spazio anche ai giovani che ci hanno accompagnato nel ritiro. Stiamo recuperando alcuni giocatori e dobbiamo essere attenti a non perderne altri.”

“Si sarà il mio primo anno da allenatore in prima in B, la categoria conta ma quello che conta sono gli anni di lavoro che ti porti dentro. Cerchiamo di continuare sulla strada dell’applicazione, con umiltà e serenita e consapevolezza. Cose che questo gruppo ha e deve mantenere”.

“Mercato? Stiamo monitorando quello che reputiamo funzionale al nostro sistema di gioco siamo attenti a diversi profili e prendere giocatori che vengono con la testa giusta e sono funzionali al gruppo”.

TABELLINO https://www.picenooggi.it/2026/07/30/115576/allenamento-congiunto-ascoli-trodica-santegidiese-prima-gara-4-1-sul-trodica-per-il-picchio/

Il programma di lavoro proseguirà domani, venerdì 31 luglio, con una seduta pomeridiana alle 17:30 al Picchio Village. Per sabato è prevista una doppia sessione di lavoro (10:30 e 17:30), mentre domenica si aprirà con l’allenamento mattutino delle 10:30 e si concluderà in serata con l’amichevole contro la Lazio, in programma allo Stadio “Del Duca” con fischio d’inizio alle 20:45.

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