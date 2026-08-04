Nasce con l’obiettivo di offrire alla città e al quartiere due occasioni di incontro e partecipazione, portando lo spettacolo dal vivo in uno spazio aperto e accessibile a tutti

ASCOLI PICENO – Il quartiere di Monticelli si prepara ad accogliere il “Gran Festival Monticelli 2026”, due giornate dedicate allo spettacolo dal vivo, alla comicità, alla musica e al teatro di strada.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con AMAT e organizzata dalla Compagnia dei Folli, si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 agosto nell’anfiteatro della Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Piazza Giovanni Paolo II. Entrambi gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

Ad aprire il festival, venerdì 7 agosto alle ore 21, sarà Vincenzo Olivieri con “Roba da Matti”, uno spettacolo di cabaret musicale accompagnato da una band di cinque elementi.

Comico, caratterista, cantante, autore e speaker radiofonico, Olivieri porterà a Monticelli uno show dinamico e coinvolgente, nel quale comicità e musica dal vivo si alterneranno a gag, imitazioni, personaggi e momenti di improvvisazione. Uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico e trasformare la piazza in una grande festa all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Sabato 8 agosto, alle ore 18:00, sarà invece protagonista la Compagnia dei Folli con “In Fabula”, spettacolo teatrale sui trampoli rivolto a un pubblico di tutte le età.

La rappresentazione condurrà gli spettatori all’interno di un mondo fiabesco popolato da Stelle, Luna, Sole e creature fantastiche. Al centro della storia, l’eterno confronto tra la Luce e le Tenebre e il rapimento della fata Amaltea, trasformata da un oscuro sortilegio. Attraverso costumi scenografici, trampoli e suggestive immagini teatrali, “In Fabula” racconterà una storia di magia, speranza e rinascita, fino al trionfo della luce sull’oscurità.

Il “Gran Festival Monticelli 2026” nasce con l’obiettivo di offrire alla città e al quartiere due occasioni di incontro e partecipazione, portando lo spettacolo dal vivo in uno spazio aperto e accessibile a tutti.

PROGRAMMA

Venerdì 7 agosto 2026 – ore 21:00

Vincenzo Olivieri

“Roba da Matti”

Spettacolo di cabaret musicale con band dal vivo

Sabato 8 agosto 2026 – ore 18:00

Compagnia dei Folli

“In Fabula”

Spettacolo teatrale sui trampoli

LUOGO E INGRESSO

Anfiteatro della Chiesa di San Giovanni Evangelista

Piazza Giovanni Paolo II – Monticelli, Ascoli Piceno | INGRESSO GRATUITO

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.